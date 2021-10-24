Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman’ın ziyaretinden dolayı mutlu olan Coşar Ailesi Başkan Kocaman’a teşekkür etti. Avrupa şampiyonumuz Doğukan Coşar “6 yıldır judo sporu ile ilgileniyorum. Şampiyon oldum, güzel oldu. Çok mutluyum, annem ve babam da çok mutlu oldu. Hedefim olimpiyatlarda şampiyon olmak. Bekle beni olimpiyat" dedi

"ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ"

Doğukan'ı evinde ziyaret eden Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, "Doğukan’la hukukumuz daha eskiye dayanıyor. Onun başarılarını, güzelliklerini her daim gören ve takdir eden bir ağabeyiyim. Doğukan Kartepe'mizin evladı. Daha önce Dünya şampiyonuydu, şimdi ise Avrupa şampiyonu oldu. Bizleri gururlandırdı, bizleri ağlattı. Şampiyona da secdeye kapanması, Türk bayrağı ile tur atması bizleri çok mutlu etti. Doğukan başarılı ve ahlaklı bir sporcu. Ağabeyi olarak her zaman yanındayız. Doğukan için elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız" dedi.

SPORCU FABRİKASI KAĞITSPOR

Doğukan Coşar’ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’dayetiştiğini ve spora başladığını söyleyen Belediye Başkanı Kocaman, "Doğukan şanslı. KBB Kağıtspor’da spor yapıyor. Kağıtspor aslında sporcu fabrikası. Kocaeli'deki birçok gence hizmet etmiş bir sporcu fabrikasıdır. Ben 45 yaşındayım, basketbol geçmişim var. O zamanlar bile üzerimizde Kağıtspor’un emeği vardır. Ben bu anlamda bu hizmeti sağlayan KBB Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a, Doğukan kardeşimizin ailesine çok teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

EN BÜYÜK TEŞEKKÜR ANNEMİZE

Sözlerine devam eden Başkan Kocaman “Bir sporcuyu yetiştirmede ailenin de emeği çok önemlidir. Aile de teşekkürü hak ediyor. Doğukan'ı bugünlere getiren hocalarına, antrenörlerine de teşekkür etmek istiyorum. Bu ekip ve strateji işidir. Spor eğitim kadar önemlidir. Kişinin karakterini, bedensel gelişimini, disiplini etkileyen önemli başlıklardan bir tanesidir. Bizde Kartepe'de gençlerimizin spor yapması için seferberlik ilan ettik. Tüm mahallelerimize spor kompleksi yapmaya çalışıyoruz. Doğukan’ın da evinin çok yakınına spor kompleksi kazandıracağız. İnşallah Doğukan orada da spor yapmaya, öğretmeye, örnek olmaya devam eder" ifadelerini kullandı.