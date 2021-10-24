CHP’li Böke, Kocaeli iş dünyasıyla buluştu

Kocaeli Ticaret Odası, (KOTO) CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ile oda üyelerini ve iş insanlarını bir araya getirdi. KOTO Başkanı Necmi Bulut’un, Meclis Başkanı Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı’nın, Yönetim Kurulu, Meclis Üyeleri, Komite Başkan ve üyeleri, genç ve kadın girişimciler kurulu üyeleriyle birlikte ev sahipliği yaptığı programda, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan, partinin il ve ilçe temsilcileri yer aldı.

“SAHANIN GERÇEK SESİ SİZLERSİNİZ”

KOTO üyesi iş insanlarına hitap eden Selin Sayek Böke, “Kocaeli Ticaret Odası bu kentin en önemli kurumlarının başında geliyor. Böylesi önemli bir kurumda ekonomiyi konuşmak daha da önem arz ediyor. Çünkü sahanın gerçek sesi, düşüncesi sizlersiniz. Birbirimizi dinlemeye en çok ihtiyacımız olduğu bir dönemden geçiyoruz. Sizlerin her türlü sorununu çözmek için mecliste var gücümüzle çalışıyor olacağız” ifadelerine yer verdi.