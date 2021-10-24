24 Eki 2021 - 16:32- Gündem G: 24 Eki 2021 - 16:33

Derince’de ‘Hafızlık İcazet Töreni’ düzenlendi

Derince Müftülüğü Cımbızlar Camii Kuran Kursu’nda hafızlık eğitimi alan ve icazet almaya hak kazanan Şehit Serdar Gökbayrak İmam Hatip Orta Okulu öğrencileri için Hafızlık İcazet Töreni düzenlendi
Derince’de ‘Hafızlık İcazet Töreni’ düzenlendi mask
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Derince Kapalı Spor Salonu’nda hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için bir tören düzenlendi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İl Müftüsü Sinan Cihan, Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP Derince İlçe Başkanı Salim Sayar, Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, diyanet yetkilileri, muhtarlar, meclis üyeleri, STK temsilcileri, icazet almaya hak kazanan öğrenciler, aileleri ve hocaları katıldı.

“CANI GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM”

Öğrencileri tebrik eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Hafızlık dinimizde çok önemli bir mertebe. Rabb'im, ömür boyu bu güzellikleri yaşayabilmeyi bizlere nasip etsin. Bu vesileyle kıymetli öğrencilerimizi, onları yetiştiren hocalarımızı ve öğrencilerimizin ailelerini canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.
# AKP, eğitim

24 Eki 2021 - 16:32 - Gündem

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