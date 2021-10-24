Aygün, Kurt ve Sayar’ı konuk etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) teşkilatları tarafından Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e nezaket ziyareti gerçekleştirildi. İade-i ziyaret kapsamında yapılan görüşmede MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt ve MHP Derince İlçe Başkanı Salim Sayar’ın yanı sıra meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

“DERİNCE’MİZİ YARINLARA HAZIRLIYORUZ”

Konuklarına ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Aygün, “Derince’mize değer kazandırma hedefiyle çalışmalarımızı gönül birliği içerisinde devam ediyoruz. Hizmete sunduğumuz projelerimiz ve çalışmalarımızla Derince’mizi yarınlara hazırlıyoruz” dedi. Başkan Kurt da Başkan Aygün’e ev sahipliği için teşekkür etti.