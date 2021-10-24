Aygün, Kurt ve Sayar’ı konuk etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) teşkilatları tarafından Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e nezaket ziyareti gerçekleştirildi. İade-i ziyaret kapsamında yapılan görüşmede MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt ve MHP Derince İlçe Başkanı Salim Sayar’ın yanı sıra meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.
“DERİNCE’MİZİ YARINLARA HAZIRLIYORUZ”
Konuklarına ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Aygün, “Derince’mize değer kazandırma hedefiyle çalışmalarımızı gönül birliği içerisinde devam ediyoruz. Hizmete sunduğumuz projelerimiz ve çalışmalarımızla Derince’mizi yarınlara hazırlıyoruz” dedi. Başkan Kurt da Başkan Aygün’e ev sahipliği için teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.