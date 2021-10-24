24 Eki 2021 - 16:32- Gündem G: 24 Eki 2021 - 16:34

Aygün, Kurt ve Sayar’ı konuk etti

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, İlçe Başkanı Salim Sayar, meclis üyeleri ve yönetimini konuk etti
Aygün, Kurt ve Sayar’ı konuk etti mask

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) teşkilatları tarafından Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e nezaket ziyareti gerçekleştirildi. İade-i ziyaret kapsamında yapılan görüşmede MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt ve MHP Derince İlçe Başkanı Salim Sayar’ın yanı sıra meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

“DERİNCE’MİZİ YARINLARA HAZIRLIYORUZ”

Konuklarına ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Aygün, “Derince’mize değer kazandırma hedefiyle çalışmalarımızı gönül birliği içerisinde devam ediyoruz. Hizmete sunduğumuz projelerimiz ve çalışmalarımızla Derince’mizi yarınlara hazırlıyoruz” dedi. Başkan Kurt da Başkan Aygün’e ev sahipliği için teşekkür etti.

24 Eki 2021 - 16:32 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.318.830 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Derince’de ‘Hafızlık İcazet Töreni’ düzenlendi mask
Derince’de ‘Hafızlık İcazet Töreni’ düzenlendi
CHP’li Böke, Kocaeli iş dünyasıyla buluştu mask
CHP’li Böke, Kocaeli iş dünyasıyla buluştu
İzmit Belediyesi, Gazi Adalı Sokakta duvar ve parapet yaptı mask
İzmit Belediyesi, Gazi Adalı Sokakta duvar ve parapet yaptı
Gazi Üniversitesi 200 Sözleşmeli Personel alacak mask
Gazi Üniversitesi 200 Sözleşmeli Personel alacak
Kandıra'da 1584 m² tarla mahkemeden satılık mask
Kandıra'da 1584 m² tarla mahkemeden satılık
Engelli yaşam merkezi inşaatı yaptırılacak mask
Engelli yaşam merkezi inşaatı yaptırılacak
Anket İzmit Yürüyüş Yolu yıl sonunda bitecek mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL