Nuran Şakoglu son yolculuğuna uğurlandı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in Basın Danışmanı Cem Şakoğlu'nun annesi Nuran Şakoğlu (79) yaklaşık 2 aydır akciğerlerinden tedavi görüyordu. Nuran Şakoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Canan Şakoğlu Oğuz ve Cem Şakoğlu olmak üzere iki çocuk annesi olan Nuran Şakoğlu için Fevziye Caminde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet'in yanı sıra CHP İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı, Vatan Partisi İl Başkanı Yalçın Arslan, DEVA İl Başkanı Adem Koç, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, DİSK Kocaeli Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Sibel Solakoğlu, Ünal Özmural, Emirşah Torun, İzmit Belediyesi Koordinatörleri Hakan Yalçın, Ozan Aksu, İzmit Belediye Meclis Üyeleri Arsal Arısal, Devrim Bal, CHP geçmiş dönem İl Başkanı Cengiz Sarıbay katıldı. Nuran Şakoğlu’nun cenazesi Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.