Karamollaoğlu Kocaeli’den seslendi: “İlk işimiz asgari ücreti 3 katına çıkarmak”

Saadet Partisi Gebze İlçe Teşkilatı 6. Olağan Kongresi bugün Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde yapıldı. Mevcut ilçe Başkanı Mustafa Türel’in tek aday olarak katıldığı kongreye Genel Başkan Temel Karamollaoğlu da katıldı. Toplan 400 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongreye Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kaya ve Mustafa Kaya, İl Başkanı Zafer Mutlu, İlçe Başkanları, Dilovası Kurucu Belediye Başkanı Ercan Dalkılıç, Önceki Dönem İl Başkanı Nurettin Çelik, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, DEVA Partisi Gebze İlçe Başkanı Kemal Memiş, Gelecek Partisi Gebze İlçe Başkanı Alican Karakaya, Memleket Partisi Gebze İlçe Başkanı İsmail Aşak, KOTO Başkan Adayı İbrahim Bıyık, Gebze Spor Başkanı Recep Avcı ve delegeler katıldı.

GECİKMEKLİ BAŞLADI

“Yaşanabilir Bir Gebze İçin El Ele Hep Birlikte” sloganı ile yapılan kongre sonrası 15 kişilik yönetim kurulu ve 118 kişi İl Kongre delegesi seçildi. Yaklaşık 1 saat gecikmeli gerçekleştirilen kongrenin divan başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya üstlenirken üyeliklerini ise Rezul Özmen, Erkan Bilikli, Sinan Aydemir, Selim Çetinkaya gerçekleştirdi. İstiklal Marşı ve Saygı duruşu ile başlayan kongre faaliyet raporunun okunması ile devam etti.

KENTİN SONRUNLARINI ANLATTI

Kongrenin ilk konuşmasını başkan adayı Mustafa Türel gerçekleştirdi. Gebze’nin stratejik bir konumda olduğunu ifade eden Türel konuşmasında, “Gebze’miz hak ettiği değeri ve hizmeti alamamıştır. İki büyükşehir arasındaki sıkışıklık ile belediye yönetimlerinden de gerekli özen gösterilmedi. Hem alt yapı hem üst yapıda eksiklikler var. Bunun nedeni ilgisizlik. Gebze’de buğuna kadar kalıcı bir anlayış ile yatırım yapılmamıştır. Plansız kavşak çalışmaları da trafik sorununu ortaya çıkarmaktadır. Altyapı sorunları kapsamında ortaya çıkan su baskınları da kentimizde ciddi problem olmaya devam etmekte. Yolların eski ve çukurlarla dolu olması da can sıkıcı. Tapu soru rant nedeni ile kanayan yara olmaya devam etmekte. Sosyalleşmeyi gerektirecek yerlerde de çok sıkıntılı. İşin ehline verilmesi inancımızın bir gereğidir. Bu sorunlar milli görüş belediyeciliği ile çözülecektir” dedi.

“KOCAELİ KALE OLMAYA DEVAM EDECEK”

İl Başkanı Zafer Mutlu konuşmasında, “Kongrelerimize Gebze ile başlıyoruz. Kocaeli’de bütün ilçelerimizde bütün kongrelerimizi tamamlayacağız yılsonuna kadar. Artık taarruz dönemi başlamıştır. 20 yıl boyunca çok zor şartlar altında mücadele etmiş bu bayrağı yere düşürmedik. İktidara yürüme dönemi başlamıştır. Gebze’miz ve Kocaeli her zaman Saadet Parti’mizin kalesi olmuştur. Bundan sonra da kale olmaya devam edecek. Sahaya indiğimizde vatandaşımızın halinin perişan olduğunu görüyoruz. Çiftçi perişan. Dar gelirli vatandaşlarımız zaten perişan.

“SORUNLARA SORUN EKLEYEN BİR CUMHURBAŞKANIMIZ VAR”

Artık vatandaşlarımız borç öteleme sureti ile hayatlarını idame ediyor. Bu süreç tahammül edilemez noktaya gelmiştir. Bütün ilçelerde var gücümüz ile mücadele ederek ilk seçimde Saadet iktidarını getirmenin mücadelesini vereceğiz. Bu kadar sorun olmasına rağmen ülkemizde sorunlara sorun ekleyen bir Cumhurbaşkanımız var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararını neden uygulamıyorsunuz diyen 10 büyükelçiye sadece savaş dönemlerinde ilan edilen istenmeyen adam muamelesi yapıldı. Mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

BÜYÜKAKIN’A KİTAP TEŞEKKÜRÜ

İl Başkanının ardından kürsüye çıkan Genel Başkan Temel Karamollaoğlu yakın zamanda hayatını kaybeden Oğuzhan Asiltürk’e rahmet dileyerek konuşmasında başladı. Karamollaoğlu konuşmasında, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın Safahat kitabını dağıttığını ve bana da bir tane gönderdiğini ifade ettiler. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Gittiğim birçok yerde Kocaeli’yi özellikle işaret ediyorum. İnşallah Kocaeli’miz bu konuda beni mahcup etmez. Gidin görün diyorum. Onlar gelip görmezse ben de siz de mahcup olursunuz. Çalışmalarda mahallere kadar indiğinizi, halka ulaşmak için her yolu denediğinizi söylüyorum. Kocaeli’ni önümüzdeki seçimlerde Türkiye’mizin en önce giden illerden biri olarak görmeyi dilerim. Genel Başkanlık görevinden önce de Kocaeli’ye sık gelmeye çalıştım. Bugün de hanım kardeşlerimizin geniş bir katılım ile kongremize iştirak etmeleri ümitlerimi pekiştirdi” ifadelerini kullandı.

“ERMENİLERE YAŞAMA HAKKINI OSMANLI VERDİ”

Kongrelerin bir yenilenme süreci olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, “Bizim kongrelerimiz bir yenilenme dönemi. Yeni arkadaşlarımız kongrelerde görev alıyor. Bundan sonraki çalışmalarımızı daha büyük bir azimle yürütmek için çaba sarf ediyor. Siz çalışmalarınızı en mükemmel şekilde yapmak ile yükümlüsünüz. Prensiplerimiz belli. Bizim en önemli hedefimiz barış ve huzuru tesis etmektir. Müslümanlar bütün dünyaya barış getirmişlerdir. Her inanca sahip olanlar huzur içinde yaşadılar bu ülkede. Ermeni Katliamı diyorlar. Hadi oradan sahtekarlar. Ermenilere yüzyıllarca yaşama hakkını Osmanlı verdi. 1917 yılında geldik katledelim mi dediler. Bunlar sadece iftiradan ibarettir. İnsanlar İslamı öğrendiği zaman İslam’a koşuyorlar. Bunun karşılığında İslam korkusu yaratıyorlar” şeklinde konuştu.

“İŞİ EHLİNE VERECEKSİNİZ”

Kendilerinde fikir, düşünce ve inanç hürriyeti olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, “Adalet olmadan da huzur olmaz. Adalet devletin temelidir. Huzur ve barış olacak, fikir ve hürriyet teminat altına alınacak ve bunlar da adalet ile korunacak. Ülke sorunlarını çözmek için işi ehline vereceksiniz. Arabanız bozulduğu zaman sevseniz de sevmeseniz de işi ehline verirsiniz. Devleti yöetmeye tabi olanlar şeffaf olmak zorundalar. Her atılan adımın hesabını Millete vermek zorundalar. Ben 50 artı 1 üzerinde oy aldım kimse benden hesap soramaz diyemez bir Cumhurbaşkanı. Ben menfaatperest oldukları için batıya güvenemem. Ama şeffaflık var. Her adımın hesabını soruyorlar, biz neden soramayalım. Bunlar yerine getirildiği zaman problemlerin büyük bir kısmının çözüldüğünü görürüz” şeklinde konuştu.

“ASGARİ ÜCRETİ BUGÜNÜN 3 KATINA ÇIKARACAĞIZ”

Herkesi kucaklamalıyız diyen Karamollaoğlu, “Şimdi böyle bir mesele gündemde değil. Benden değilsen 10 para etmezsin deniyor. Sadece bunlarla sorun çözülmez. Yeni bir ekonomik sistemi benimsemeliyiz. Yokmuş gibi göstermek sorunları olmadığı anlamına gelmez. İşsizlik tavan yapmış durumda. Çalışanlar da geçinemiyor. Böyle bir ekonomi olmaz. Ücretlerin açlık sınırına göre belirlemek lazım. Bu bir lütuf değil. Bu bir hak. Bugün biz iktidara gelirsek ilk işimiz asgari ücreti yoksulluk sınırına çıkarmak. O da bugünkünün 3 katı yapar. Allah’ın izni ile yaparız. Biz Erbakan Hoca’nın talebeleriyiz. Biz onun kadar babayiğit olur muyuz kestiremiyoruz ama asgari ücreti bugünkünün iki katına çıkarabiliriz.

“ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMLERDE DESTAN YAZACAĞIZ”

Karamollaoğlu, “Eğitimde, sağlıkta, sosyal yardımlarda, dış politikalarda ciddi sorunlarımız var. Amerika istedi diye biz Suriye’ye müdahale ettik. Irak’a müdahale edilmesine onay verdik. Amerika’nın tek derdi var büyük Ortadoğu adı altında Büyük İsrail’i kurmak. Biz Amerikaya’da Avrupaya’da güvenmeyiz ama münasebet kurmaktan da çekinmeyiz. İlk adımlarımızı komşularımızla, İslam ülkeleri ile bir araya gelerek atmalıyız. Ekonomi önemli. Bizim ekonomide olmazsa olmazımız İsrafın, rüşvetin kökünün kazınması ve bütün imkanımızın üretim ve yatırıma yönlendirilmesidir. Her sandık başında en az 2 kişi görev alacak ve o sandıkta. Oy kullanacakların oyunu kazanacak. Hanım kardeşlerimiz her sandık bölgesinde teşkilat kuracak. Bizim en önemli başkan yardımcımız Halkla İlişkiler başkanıdır. Göreceksiniz önümüzdeki seçimlerde destan yazacağız” dedi.

MUSTAFA TÜREL’İN YÖNETİMİ

Recep TÜTÜNCÜ

Erkan VURAL

Ramazan GÜNGÖR

Mustafa DEMİRKAN

Mehmet AĞAR

Galip ÖĞMEN

Yunus KARAKAYA

Şaban ATALI

Mehmet ÇERGEL

Faruk KADIOĞLU

Kenan ALTUNALAN

Muhammet GÜNLER

Halil İbrahim YILDIZ

Maarif BALIKÇI