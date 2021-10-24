24 Eki 2021 - 18:09- Gündem G: 24 Eki 2021 - 18:10

KOÜ’lü öğrenciler Sarısu Gençlik Kampı’nda doyasıya eğlendi

Kandıra Sahili’ndeki İzmit Belediyesi Sarısu Gençlik Kampı, Kocaeli Üniversitesi öğrencilerini ağırladı. Gençlerin eğlencesine ortak olan başkan Hürriyet, öğrencileri 29 Ekim’de düzenlenecek “Duman” konserine davet etti
KOÜ’lü öğrenciler Sarısu Gençlik Kampı’nda doyasıya eğlendi mask

İzmit Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi öğrencilerini Sarısu Gençlik Kampı’nda ağırladı. İzmit Belediyesi ile Red Bull ortaklığında düzenlenen şenlikte 400 üniversite öğrencisi Sarısu Gençlik Kampı’nın tadını çıkardı. Öğrenciler, yerel müzik gruplarının sahne aldığı konserlerde doyasıya eğlendi.

HÜRRİYET, ÖĞRENCİLERE EŞLİK ETTİ

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de Sarısu Gençlik Kampı’na giderek üniversite öğrencileri ile buluştu. Fatma ablalarıyla zaman geçirmekten büyük mutluluk duyan üniversite öğrencileri başkan Hürriyet ile birlikte halay çekti, oyunlar oynadı. Üniversite öğrencileri, Sarısu Gençlik Kampı’nda unutamayacakları bir gün geçirdi.

YILSONU ŞENLİĞİ DÜZENLEYEBİLİRİZ

Sarısu Gençlik Kampı’na gelen öğrencilere teşekkür eden başkan Hürriyet, “Geleceğimizin aydınlığı olan siz gençleri çok önemsiyoruz. Burada keyifli vakit geçirdiğinizi görmek bizi çok mutlu ediyor. Üniversitede yılsonu şenlikleri olmazsa biz size seve seve şenlik düzenleyebiliriz. Eğlenmek, keyifli vakit geçirmek sizin hakkınız. Biz konuda siz ne istersiniz onu yapmaya hazırız” dedi.

ÖĞRENCİLERİ “DUMAN” KONSERİNE DAVET ETTİ

Başkan Hürriyet, öğrencilerin fikirlerini çok önemsediklerini belirterek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserinde sahne alacak grubu öğrencilerin oylarıyla belirlediklerini söyledi. Hürriyet, 29 Ekim’de İzmit Fuar Güneş Sahnesi’nde saat 20.30’daki “Duman” konserine tüm öğrencileri davet etti.

# Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit belediyesi

24 Eki 2021 - 18:09 - Gündem

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