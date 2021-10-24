24 Eki 2021 - 19:09- Gündem G: 24 Eki 2021 - 19:10

Hürriyet Cem Şakoğlu’nu acılı gününde yalnız bırakmadı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu’nun annesi Nuran Şakoğlu’nun cenaze törenine katılarak Şakoğlu ailesinin acısını paylaştı
Hürriyet Cem Şakoğlu’nu acılı gününde yalnız bırakmadı mask

İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu’nun annesi Nuran Şakoğlu (79) hayatını kaybetti. 2 aydır ciğerlerinden tedavi gören Şakoğlu bu sabaha karşı vefat etti. Canan Şakoğlu ve Cem Şakoğlu olmak üzere iki evlat sahibi olan merhumenin cenazesi bugün Fevziye Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.
# İzmit belediyesi

24 Eki 2021 - 19:09 - Gündem

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