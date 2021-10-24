İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu’nun annesi Nuran Şakoğlu (79) hayatını kaybetti. 2 aydır ciğerlerinden tedavi gören Şakoğlu bu sabaha karşı vefat etti. Canan Şakoğlu ve Cem Şakoğlu olmak üzere iki evlat sahibi olan merhumenin cenazesi bugün Fevziye Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.
24 Eki 2021 - 19:09- Gündem Güncelleme: 24 Eki 2021 - 19:10
Hürriyet Cem Şakoğlu’nu acılı gününde yalnız bırakmadı
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu’nun annesi Nuran Şakoğlu’nun cenaze törenine katılarak Şakoğlu ailesinin acısını paylaştı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.