24 Eki 2021 - 19:53- Gündem G: 24 Eki 2021 - 19:55

Bakan Koca corona virüsü tablosunu açıkladı!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 24 Ekim 2021 Pazar gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 195 kişi hayatını kaybetti.
Bakan Koca corona virüsü tablosunu açıkladı! mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 24 Ekim verilerine göre, 338 bin 536 test yapıldı. Son 24 saatte, 24 bin 792 yeni vaka tespit edildi. 24 bin 403 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 195 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tablo, belirtileri ciddi veya hafif, aramızdan 24.792 kişiye daha virüs bulaştığını söylüyor. Aşılı olanların hastalığı genellikle hafif geçirdiğini biliyoruz. Aşı vücudu önceden korumaya alıyor. Risklere karşı dikkatli, aşınızı yaptırarak da hastalığa karşı baştan güçlü olun” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

# covid-19, sağlık

24 Eki 2021 - 19:53 - Gündem

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