25 Eki 2021 - 09:27- Spor G: 25 Eki 2021 - 09:28

Kağıtspor, Balkanlar’dan madalyalarla döndü

Kağıtsporlu karateciler Balkan Şampiyonasından madalyalarla döndü
Kağıtspor, Balkanlar’dan madalyalarla döndü mask

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un şampiyon karatecileri Hırvatistan-Poreç kentinde yapılan Büyükler Balkan Karate Şampiyonasında Ay Yıldızlı forma adına tatamiye çıktı.

10 ÜLKEDEN SPORCULAR KATILDI

10 ülkeden 884 sporcunun katıldığı şampiyonada Büyükşehir Kağıtspor adına 7 sporcu milli takımı temsilen tatamide mücadele etti. Şampiyonada mücadele eden sporculardan Tuba Yakan 55 kilogramda, Enes Bulut 75 kilogramda altın madalya alarak kürsünün en üst basamağında yer alırken, Ömer Özer 67 kilogramda gümüş madalyanın sahibi oldu.

TOPLAM 8 MADALYA

Takım kategorisinde mücadele eden Mavi Beyazlılardan Umay Uygur 1. olurken erkekler takım müsabakalarında mücadele eden Enes Bulut, Ömer Özer ve Ahmet Bulut takımlar kategorisinde 2. olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu sonuçlar ile Ay Yıldızlı formayı başarı ile terleten Büyükşehir Kağıtsporlu sporcular, toplamda 8 madalya ile turnuvayı tamamladı.

25 Eki 2021 - 09:27 - Spor

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