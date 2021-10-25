İzmit Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası başlıyor

İzmit Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na ithafen, kurum içerisinde çalışan personeller arasında dostluk ve dayanışmayı geliştirmek adına organize edeceği birimler arası futbol turnuvasında geri sayım başladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle geçen yıl düzenlenemeyen İzmit Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası’nda çalışanlar, mesai arkadaşlarına karşı futbol müsabakalarında ter dökecek.
2 KASIM SALI GÜNÜ BAŞLAYACAK
Önceki gün Cephanelik Spor Tesisleri’nde bir araya gelen takım temsilcileri, turnuvanın kuralları hakkında bilgi aldı ve kura çekimine katıldı. Üç grupta toplam 14 takımın mücadele edeceği ve her hafta Çarşamba günleri oynanması planlanan turnuva yaklaşık 2 ay sürecek. Cephanelik Spor Tesisleri’nde oynanacak karşılaşmalar neticesinde dereceye girecek olan ekipler, çeşitli ödüllerle ödüllendirilecek.
14 TAKIM MÜCADELE EDECEK
Spor İşleri Müdürlüğü koordinesinde düzenlenecek turnuvada kura çekimi sonrası; A grubunda Güvenlik, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü, Fen İşleri Teknik, B grubunda Temizlik İşleri Müdürlüğü, Emlak-İmar Müdürlüğü, Ulaşım Müdürlüğü, Spor Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü, C grubunda ise Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Basın Yayın Müdürlüğü, Etüt-Yapı Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü yer aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.