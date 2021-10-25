25 Eki 2021 - 09:38- Gündem G: 25 Eki 2021 - 09:40

Alaaddin Köksal koronaya yenildi

Refah Partisi eski İl Başkanı Alaaddin Köksal koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Alaaddin Köksal koronaya yenildi mask

Refah Partisi eski il başkanı Alaaddin Köksal bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı. Yaklaşık 1 haftadır İzmit Seka Devlet Hastanesi’nde koronavirüs tedavisi gören Eski Refah Partisi İl Başkanı ve Ak Parti Milletvekili Aday Adayı Alaaddin Köksal’ın durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınmıştı. Köksal tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Köksal’ın cenazesi bugün Kartepe İstasyon Mezarlığında toprağa verilecek.
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25 Eki 2021 - 09:38 Kocaeli- Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Vatandaş - ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN, KALANLARINA SABIR VERSİN

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Ekim 11:56
01

Kafkas Kartalı - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah Allah yakınlarına sabırlar versin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Ekim 11:22

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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