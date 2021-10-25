Alaaddin Köksal koronaya yenildi

Refah Partisi eski il başkanı Alaaddin Köksal bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı. Yaklaşık 1 haftadır İzmit Seka Devlet Hastanesi’nde koronavirüs tedavisi gören Eski Refah Partisi İl Başkanı ve Ak Parti Milletvekili Aday Adayı Alaaddin Köksal’ın durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınmıştı. Köksal tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Köksal’ın cenazesi bugün Kartepe İstasyon Mezarlığında toprağa verilecek.