25 Eki 2021 - 09:48- Ekonomi G: 25 Eki 2021 - 09:57

Halkbank, faizi 2 puan indirdi

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun politika faizini 200 baz puan indirmesinin ardından Halkbank, kurumsal kredi faizlerini 2 puan düşürdü.

Halkbank, faizi 2 puan indirdi mask

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, geçtiğimiz hafta bu ay 200 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürdü. Merkez'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 18'den yüzde 16'ya indirilmesine karar vermiştir." ifadelerine yer verildi. Bu gelişme sonrasında Halkbank, kurumsal kredi faizlerini 2 puan düşürdü.

DÜN FAİZ İNDİRİMİ YAPILACAĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Dün Reuters'da yer alan bir haber de, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2 puanlık faiz indiriminin kredilere etkisi yakından izlenirken, kamu bankalarının TCMB'yi takiben kredi faizlerinde indirime gideceği belirtilmişti. Haber de, 3 büyük kamu kredi kuruluşu Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıf Bankası'nın kurumsal, bireysel ve diğer kredi faiz oranlarını düşürmesinin beklendiği ifade edilmişti.

25 Eki 2021 - 09:48 - Ekonomi

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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