Halkbank, faizi 2 puan indirdi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, geçtiğimiz hafta bu ay 200 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürdü. Merkez'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 18'den yüzde 16'ya indirilmesine karar vermiştir." ifadelerine yer verildi. Bu gelişme sonrasında Halkbank, kurumsal kredi faizlerini 2 puan düşürdü.

DÜN FAİZ İNDİRİMİ YAPILACAĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Dün Reuters'da yer alan bir haber de, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2 puanlık faiz indiriminin kredilere etkisi yakından izlenirken, kamu bankalarının TCMB'yi takiben kredi faizlerinde indirime gideceği belirtilmişti. Haber de, 3 büyük kamu kredi kuruluşu Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıf Bankası'nın kurumsal, bireysel ve diğer kredi faiz oranlarını düşürmesinin beklendiği ifade edilmişti.