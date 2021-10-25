25 Eki 2021 - 10:09- Ekonomi G: 25 Eki 2021 - 10:10

Kocaelili inşaatçılar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan istediğini aldı

Sektörde yaşanan sorunların çözümü için Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile görüşen Kocaelili inşaatçılar istediğini aldı

Kocaelili inşaatçılar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan istediğini aldı mask

Kocaelili inşaatçılar, sektörde yaşanan sorunlara çözüm arayışlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile bir araya gelen Kocaeli Ticaret Odası Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, KOTO Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Aslan, Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Çuhadar ve Körfez Ticaret Odası İnşaat Komitesi Başkanı Ayşe Hacet Aşar, sorunları madde madde gündeme getirerek, sektörün taleplerini açıkladı.

‘TÜRKİYE’DEKİ TÜM İNŞAATÇILARA FAYDA SAĞLAYACAK’

Görüşmede sunulan dosyanın inşaat sektörünü oluşturan tüm katmanların sorunlara karşı geliştirdikleri çözüm önerilerini de kapsadığını ifade eden KOTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, “Kocaeli’de inşaat sektörünü temsil eden tüm temsilcilerle bir araya gelerek, çalıştay diyebileceğimiz toplantılar düzenledik. Hatta çözüm arayış süreçlerine komşu ilimiz Sakarya’yı da dahil ederek, genişlettik. Hemen akabinde Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile görüşme gerçekleştirerek, kendisine bu toplantılar sonucu elde ettiğimiz çıktıları dosya halinde sunarak, birebir madde madde üzerinden geçtik. Görüşme oldukça verimli geçti. Dosyada yer verdiğimiz sorunlar ve çözüm önerileri, sektörün tüm dinamiklerinin güncel durumunu ifade etmektedir. Bakanlığımızın kısa sürede aksiyon alacağına inanıyoruz. Yaptığımız bu çalışmalar sadece Kocaeli’deki inşaat sektörüne değil Türkiye’de tüm inşaatçılara fayda sağlamaktadır” dedi.

ÇÖZÜM BULAN TALEPLER

Verimli geçen görüşmede, 17 maddelik dosya sunan Kocaelili inşaatçıların, olumlu karşılık bulan başlıca talepleri şöyle;

* 1000 metrekarenin altındaki işlerde uzak mesafelerden gelindiğinden dolayı Yapı Denetim Şirketleri, Müteahhitler ve Proje Müellifleri sıkıntı yaşanmaktadır.  Bu Konu ile alakalı görüşmelerimizin sonucu olarak bu işlerin yakın mesafede bulunan Yapı Denetim Firmalarına atanması konusunda Bakanlık tarafından çalışma başlatılmasına karar verildi.

* Yapı Denetim ve yüklenici firma arasında fesih işlemlerinin uzun sürmesi iki tarafında mağdur olmasına neden olmaktadır. Bu mağduriyetin giderilmesi adına çalışma yapılmasına karar verildi.

* Yapı Denetim Şirketlerinde görevli denetçi mühendislerin ve proje müelliflerinin güncel yönetmeliklere hakim olmayışı aksaklıklara neden olmaktadır. Bu konu ile ilgili yapılan görüşme sonucunda; güncellenen yönetmeliklere hakim olunması adına Çevre ve Şehircilik tarafından bilgilendirme seminerleri düzenlenmesine karar verildi.

* Yapı denetim firmaları ve müteahhit firmalar arasında sorun çıkmasına neden olan,  sisteme yeni eklenen Bina Kimlik Sertifikası (BKS) ücreti görüşüldü. Bu ücretin yapı denetim firmaları tarafından ödenmemesi ve bu ücretin Bakanlık tarafından karşılanması teklif edildi.

* Sistemden iş düşürme sürecine hem belediyeler ve hem de Çevre ve Şehirciliğin dahil olması süreci yavaşlatmaktadır. Bu konu ile ilgili sürecin hızlanması adına çalışma yapılması kararlaştırıldı.

* Konut İnşaatı yapan müteahhitlerin kendi firması adına arsa alıp inşaat yaptığı durumlarda; kamuya iş yapmak istediği takdirde iş bitirme belgesi alamamaktadır. Ve İşin alt yüklenicisi olması durumda da ruhsatta adı geçmediği gerekçesi ile yine iş bitirme alamamaktadır. Bu konuda yaşanan mağduriyetin giderilmesi adına çalışma yapılmasına karar verildi.

# proje
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25 Eki 2021 - 10:09 - Ekonomi

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