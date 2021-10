YRP’de Musa Kahya güven tazeledi

Yeniden Refah Partisi’nin İzmit İlçe Başkanlığı için gerçekleştirilen 2. Olağan Genel Kurulu Fuar içi Harran 41 isimli salonda düzenledi. Genel kurula YRP Genel Başkan Yardımcısı Erkan İlyas Helvacı, YRP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ve partililer katıldı. Genel kurulun açılış konuşmasınu yapan Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Başkanı Musa Kahya, “Öyle insanlar vardır ki zaman ve zemine göre belirledikleri bir yöntemle ölümüne bağlı oldukları bir davaları vardır. Halleri, sözleri ve amelleri yağmur yüklü bulutlar gibidir, mesaj yüklüdür. Bu insanların hayatlarında en üstün tuttukları şey davalarıdır çünkü hakkı dava ederler” dedi.

MİLLİ GÖRÜŞ MÜCADELEDİR

Kahya, “Hakkı dava edenler attığı her adım, yaptığı her toplantının insanlığın refahına vesile olsun isterler. İnsanlığın kurtuluşunun yolu milli görüş, yolcusu Fatih Erbakan'dır. Milli görüş mücadeledir, hakkın yanında saf tutanlardır. İnancından taviz vermeyenlerin mücadelesidir. Birilerinin isteklerine göre değil, kendi gündemlerine göre hareket edenlerin haykırışıdır. Yılmadan yorulmadan engel tanımdan ufuktaki güneşi görüp el uzatabilmektir. Milli görüş batılı reddetmektir. Oyuna düşmeyi, orta oyunun bir parçası olmayı reddetmektir. Milli görüş inandıklarını yaşamaktır. Mazlumların ezilmediği, her türlü sömürünün son bulduğu, adaletin hakim olduğu bir dünyayı kurtarmaktır” şeklinde konuştu.

ÜYE SAYISI 300 BİNE ULAŞTI

Yeniden Refah Partisi İzmit İlçe Genel Kurulu'nda Emeklilikte Yaşa Takılanlar da yer aldı ve pankartlarla seslerini duyurdu. Kahya’nın ardından söz alan YRP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras, genel kurula katılan EYT'lilere seslendi ve "Sizin sorununuzu biz çözeriz, Genel Başkanımız Fatih Erbakan çözer." ifadelerini kullandı. YRP Genel Başkan Yardımcısı Erkan İlyas Helvacı, kuruldukları günden itibaren toplam 300 bin üyeye ulaştıklarını açıklarken bu üyelerin 200 binin Yargıtay kayıtlı olduğunu belirtti. Helvacı, üye çalışmalarının artarak devam ettiğini vurguladı. Konuşmaların ardından parti delegeleri oy kullanmak için sandık başına gitti. Genel kurula tek aday olarak katılan Musa Kahya, yeniden İzmit İlçe Başkanlığına seçildi.

MUSA KAHYA’NIN YENİ YÖNETİMİ

Sefa Efe Nurettin Kulaksız Ali Açıkgöz Muammer Coşkun Salih Atlam Ceyhun Taşer Ceyhun Serkan Dibi Vasfi Aşçı İsa Kayha Lütfü Bora Bayram Yenigün Fuat Arslantaş Ferdi Onur Ferhat Uzun Muhammed Ali Aktaş İbrahim Cesur Adil Yıldırım Taner Kösali Bilal Yasin Erdinç Engin Yeğen Abdurrahman İlhan Hakan Gencal Halil İbrahim Budak Tezcan Kaçar Hıdır Akyüz