Veli-Der: Kapanan sınıf sayısının kamuoyu ile paylaşıp farkındalığı arttırın

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) tarafından salgında 7’nci hafta raporu yayımlandı. Raporu okuyan Veli-Der Kocaeli Şube Başkan Yardımcısı Beyhan Korkmaz şu ifadelere yer verdi; “ Veli-Der olarak yineliyoruz: okullarda, salgın rakamlarını, kapanan sınıf sayısını kamuoyu ile paylaşıp, farkındalığın artmasını sağlayınız. Her geçen gün vakalar tırmanmaya devam ediyor ve zamanında alınmayan önlemler yüzünden kayıplarımız artıyor. Yetişkinlere yönelik aşılama hızı düşse de aşılamadan dolayı entübe sayısı azalmaktadır. Tehlike genç yetişkin ve çocuklarda devam etmektedir. Çocukların semptomsuz hastalığı anlatması, aşılama yaşının 12’ye düşmesi yeterli değildir. Amerika’da ve birçok ülkede aşılama 5 yaşına kadar gerilemiştir. Seferihisar’da evde gözetim altında tutulan bir çocuğumuzu kalp rahatsızlığı kronik rahatsızlığı yüzünden kaybetmenin acısını yaşıyoruz

“DÜNYADA 3’ÜNCÜ SIRADAYIZ”

Uzmanlar yeni vakaların yüzde 40’ının 25 yaşın altına gerilediğini ve aşılamanın artması gerektiğine dikkat çekiyor. Covid-19 çocuk yoğun bakımlarında ölümler iki katını artmış durumda, Covit-19 vakalarında Asya'da 1, Avrupa'da 2, Dünya’da 3’üncü sıradayız. Hızlı tanı testleri bir an önce alınıp devreye sokulmalıdır. ‘Maske, mesafe, hijyen’ sloganı ile sorunları çözemeyiz. Okulsuz köy kalmamalı ve taşımalı eğitime son verilmesi için, kapanan köy okulları açılarak yeter miktarda öğretmen ataması yapılmalıdır. Eğitimden ve sağlıktan tasarruf olmaz. Bir an önce temizlik personeli sayıları artırılmalı, kışın artacak vaka sayıları düşünülerek, okullara havalandırma sistemi kurulmalıdır.

“HER ÖĞRENCİYE İSTİNASIZ BURS VERİLMELİ”

Kamu okullarında, bazı öğrencilere yönelik, burs başvuruları 15 Ekim tarihinde başladı. Kriterlere göre başvuru sonucu verilecek burs miktarı 100 TL'dir. Pandemi öncesi ve sonrasında, derinleşen yoksulluk düşünüldüğünde, yaşanan ekonomik sıkıntılar, asgari ücretin açlık sınırı altında kalması sonucu, başvuru yapan her öğrenciye istinasız burs verilmeli ve burs miktarı artırılmalıdır. Ülkemizde asgari ücret 2bin 825 TL, açlık sınırı 3 bin 49 TL, yokluk sınırı ise 10 bin 299 TL’dir. Ayrıca, eğitim ortamlarının şiddetten arındırılması öğretmenlerimizin ve çocukların güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitime devam etmesi biz velilerin bütünlüklü taleplerindendir. Afyon’da öğretmenimize yapılan saldırıyı kınıyor, veliler olarak öğretmenlerinin haklarının korunmadan, öğrencilerimizin haklarının koruyamayacağını biliyor ve öğretmenlerimizin statüsünün güçlendirilmesine yönelik çalışmaların bir an önce yapılmasını istiyoruz.”