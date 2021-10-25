25 Eki 2021 - 10:32- Asayiş G: 25 Eki 2021 - 10:34

Kocaeli'deki trafik kazalarında 2 sürücü yaralandı

Dilovası ve Gebze'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 sürücü hafif yaralandı.
Kocaeli'deki trafik kazalarında 2 sürücü yaralandı mask

D-100 kara yolunda Ankara istikametinde seyreden B.E. idaresindeki 35 LY 616 plakalı otomobil, Dilovası'na bağlı Tavşancıl Mahallesi mevkisinde bariyere çarptı.  Sağlık ekipleri, hafif yaralanan sürücüyü ayakta tedavi etti. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, aracın çekilmesiyle normale döndü. Gebze de Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde ilerleyen B.K'nin kullandığı 34 HD 2076 plakalı taş yüklü hafriyat kamyonu, virajda devrildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
# Dilovası, sağlık

25 Eki 2021 - 10:32 - Asayiş

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