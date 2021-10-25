Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kandıra Sapağı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan Ömer Y. yönetimindeki 41 DY 221 plakalı otomobil ile Mehmet Güven yönetimindeki 41 TN 394 plakalı motosiklet ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletle seyir halinde olan Mehmet G., yere savruldu. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.