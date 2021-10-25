25 Eki 2021 - 11:16- Asayiş G: 25 Eki 2021 - 11:19

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İzmit'te otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde motosiklet sürücüsü yaralandı.
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı mask

Kaza İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kandıra Sapağı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan Ömer Y. yönetimindeki 41 DY 221 plakalı otomobil ile Mehmet Güven yönetimindeki 41 TN 394 plakalı motosiklet ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletle seyir halinde olan Mehmet G., yere savruldu. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
# Kocaeli, KOCAELİ GAZETESİ, kocaeli manset, Kocaeli Gazete, kocaeli gazeteleri, kocaeli flas haber, kocaeli gündem, kocaeli guncel haberler, Kocaeli haberleri, son dakika haberleri, kocaeli gazete haber, kocaeli haber, kocaeli son dakika, Başiskele, Darıca, Körfez, Gölcük, Kartepe, Gebze, İzmit, Dilovası, kocaeli manset-haber, Çayırova, , sağlık

25 Eki 2021 - 11:16 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.318.830 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yolda yürüyen kadına kapkaç şoku mask
Yolda yürüyen kadına kapkaç şoku
Temizlik yaptığı sırada doğalgaz parladı mask
Temizlik yaptığı sırada doğalgaz parladı
Fabrikanın fırın kısmında çıkan yangın söndürüldü mask
Fabrikanın fırın kısmında çıkan yangın söndürüldü
Motosikletli kuryenin çarptığı genç kadın yaralandı mask
Motosikletli kuryenin çarptığı genç kadın yaralandı
İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı mask
İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
İzmit'te 25 kilo 685 gram esrar ele geçirildi mask
İzmit'te 25 kilo 685 gram esrar ele geçirildi
Anket İzmit Yürüyüş Yolu yıl sonunda bitecek mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL