Esnaf Birliği’nin yeni binasına acil odalar taşınabilir

İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Kadıköy Katlı Otopark’ta inşaat çalışmaları tamamen biterken yerin temizliği yapılıyor. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) ve bağlı odalar taşınmak için gün sayarken birliğin alanı 3 bin 800 metrekare, bu kapsamda da her odaya en az 70 metrekare düşmesi planlanıyor.
OLAĞANÜSTÜ KONGRE YENİ YERDE
Taşınmanın ardından Kasaplar, Berberler, Kahveciler, Terziler, Pastacılar, Elektrikçiler, Elektronik teknisyenleri, Mobilyacılar, Marangozlar, Pazarcılar, Kuaförler, Kocaeli Karma Oda, Emlakçılar, Kuyumcular, Servis Araçları, Bakkallar, Konfeksiyoncular, Manifaturacılar odaları gibi odalar, yeni yerde hizmet vermeye başlayacak. 7 Kasım’da gerçekleştirilecek olağanüstü seçim, yeni yerde gerçekleştirilecek.
“ACİL OLAN ODALAR TAŞINABİLİR”
Konuyla ilgili son bilgileri paylaşan Birlik Başkanı Kadir Durmuş ise temizlik çalışmalarının devam ettiği, henüz tarihin netleşmediğini belirtti. Durmuş, “Temizliğin ardından tabelaları asacağız. Acil olan odalar taşınabilir. Hazırlıklar sürüyor. Taşınmak için gün sayıyoruz” ifadelerinde bulundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.