25 Eki 2021 - 11:18- Gündem G: 25 Eki 2021 - 11:21

Esnaf Birliği’nin yeni binasına acil odalar taşınabilir

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Kadıköy Katlı Otopark’ta bulunan yeni yerlerine taşınmak için gün sayarken Birlik Başkanı Kadir Durmuş temizlik çalışmalarının sürdüğünü, temizliğin ardından tabelaların asılacağını belirtti. Ayrıca Durmuş, acil olan odaların taşınabileceğini de duyurdu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Esnaf Birliği’nin yeni binasına acil odalar taşınabilir mask

İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Kadıköy Katlı Otopark’ta inşaat çalışmaları tamamen biterken yerin temizliği yapılıyor. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) ve bağlı odalar taşınmak için gün sayarken birliğin alanı 3 bin 800 metrekare, bu kapsamda da her odaya en az 70 metrekare düşmesi planlanıyor.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE YENİ YERDE

Taşınmanın ardından Kasaplar, Berberler, Kahveciler, Terziler, Pastacılar, Elektrikçiler, Elektronik teknisyenleri, Mobilyacılar, Marangozlar, Pazarcılar, Kuaförler, Kocaeli Karma Oda, Emlakçılar, Kuyumcular, Servis Araçları, Bakkallar, Konfeksiyoncular, Manifaturacılar odaları gibi odalar, yeni yerde hizmet vermeye başlayacak. 7 Kasım’da gerçekleştirilecek olağanüstü seçim, yeni yerde gerçekleştirilecek.

“ACİL OLAN ODALAR TAŞINABİLİR”

Konuyla ilgili son bilgileri paylaşan Birlik Başkanı Kadir Durmuş ise temizlik çalışmalarının devam ettiği, henüz tarihin netleşmediğini belirtti. Durmuş, “Temizliğin ardından tabelaları asacağız. Acil olan odalar taşınabilir. Hazırlıklar sürüyor. Taşınmak için gün sayıyoruz” ifadelerinde bulundu.

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25 Eki 2021 - 11:18 Kocaeli- Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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