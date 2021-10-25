Akçay: Sadece taraftarımız için üzgünüm

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, mağlubiyetten dolayı üzgün olmadığını, taraftarın yüzünü güldüremedikleri için üzüldüğünü belirtti.

ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK

4 maç üst üste kazandıktan sonra sahamızdaki Gençlerbirliği karşılaşmasını da kazanmak istiyorduk. Bunun için çaba gösterdi. Üzgün değilim. Maçı kaybetmiş olabiliriz, talihsiz bazı şeyler yaşanmış olunabilir. Futbolun içinde bunlar var. Takımıma güvencim her zamankinden daha arttı. Sadece taraftarımız için üzgünüz. Onlardan özür diliyoruz. Kuşkusuz onlar da kendi sahalarında galibiyet görmek isterlerdi. Bunun için elimizden geleni yaptık.

SUÇ BİZDE

Kulübeden gelenlerin dikkati ve katkısı oldukça azdı. Bunun üzerinde biraz daha duracağız, onların psikolojik ve tempo olarak hazır olması için çaba göstereceğiz. Suç bizde. Demek ki toparlayamamışız. Uzun bir yolculuğumuz var. Bu yolculuklarda zaman zaman bu tip maçlar yaşanacaktır. Önümüze bakacağız. Hakem konusuna ise değinmeyeceğim. Antrenörlük hayatımda da hiç değinmedim. Bu takıma sahip çıkılmalı. Karanlıktan çıkıldı. Değerini bilerek akil hareket edilmeli.