25 Eki 2021 - 11:22- Spor G: 25 Eki 2021 - 11:24

Akçay: Sadece taraftarımız için üzgünüm

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Akçay: Sadece taraftarımız için üzgünüm mask

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, mağlubiyetten dolayı üzgün olmadığını, taraftarın yüzünü güldüremedikleri için üzüldüğünü belirtti.

ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK

4 maç üst üste kazandıktan sonra sahamızdaki Gençlerbirliği karşılaşmasını da kazanmak istiyorduk. Bunun için çaba gösterdi. Üzgün değilim. Maçı kaybetmiş olabiliriz, talihsiz bazı şeyler yaşanmış olunabilir. Futbolun içinde bunlar var. Takımıma güvencim her zamankinden daha arttı. Sadece taraftarımız için üzgünüz. Onlardan özür diliyoruz. Kuşkusuz onlar da kendi sahalarında galibiyet görmek isterlerdi. Bunun için elimizden geleni yaptık.

SUÇ BİZDE

Kulübeden gelenlerin dikkati ve katkısı oldukça azdı. Bunun üzerinde biraz daha duracağız, onların psikolojik ve tempo olarak hazır olması için çaba göstereceğiz. Suç bizde. Demek ki toparlayamamışız. Uzun bir yolculuğumuz var. Bu yolculuklarda zaman zaman bu tip maçlar yaşanacaktır. Önümüze bakacağız. Hakem konusuna ise değinmeyeceğim. Antrenörlük hayatımda da hiç değinmedim. Bu takıma sahip çıkılmalı. Karanlıktan çıkıldı. Değerini bilerek akil hareket edilmeli.

 

 

 

 

 

# Kocaelispor, Mustafa

25 Eki 2021 - 11:22 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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Yorumlar

(1)
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Murat - Hoca, Korcanı sakat sakat niye oynattın,adam kendini maça veremedi ki aklı fikri sağ bacağındaydı, geçen hafta maçta sakatlandı 90. dk. maçı terketti.Bu maçta sağ ayağıyla topa hiç vurmadı,avut atışlarını stoper yaptı,bundan dolayı hatalı goller yedi.

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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