25 Eki 2021 - 19:00- Gündem G: 25 Eki 2021 - 12:43

İş arayanlar bu habere dikkat! Yüzlerce firma eleman arıyor

İŞKUR, Kocaeli'deki 659 firmanın açık iş ilanlarını yayınladı.

25 Eki 2021 - 19:00 - Gündem

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