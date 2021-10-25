25 Eki 2021 - 14:46- Gündem G: 25 Eki 2021 - 14:47

İzmit Kent Konseyi, engellilerin haklarını konuştu  

İzmit Kent Konseyi, düzenlediği ‘Engelli Hakları’ konulu seminer ile Kocaeli Barosu Engelli Hakları Komisyonu Üyesi avukatlar ve engelli bireyleri temsil eden dernekleri bir araya getirdi

İzmit Kent Konseyi, engellilerin haklarını konuştu   mask

İzmit Kent Konseyi, BELSA Plaza’da engelli haklarını ele alan bir seminer düzenledi. Aynı zamanda Kocaeli Barosu Engelli Hakları Komisyonu Üyesi olan Av. Tuba Özbay Geren, Av. Emre Kalaycı, Semih Ergün ve stajyer Av. Elif Nur Kalyoncu’nun konuşmacı olarak yer aldığı seminerde, engelli bireyler sahip oldukları haklar ile ilgili bilgi sahibi oldu.

SEMİNERE YOĞUN İLGİ

Seminere; Engelli Hakları Komisyon Merkezi Başkanı Av. Fatma Yazıcı, Engelli Hakları Komisyon Yönetim Kurulu Üyesi ve Koordinatörü Av. Mehmet Gül, Engelli Hakları Komisyon Üyesi Av. Elif Gedikli, Engelli Hakları Komisyon Üyesi Av. Ela Ezirimik Sivri, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İzmit Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Özel İlkin Kılıçaslan, İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Miray Onur, Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği, Kocaeli Özel Gereksinimli Bireyler Derneği, Çölyak ve PKU Derneği, Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği, Tüm Engellileri Koruma Derneği, Kocaeli Bizim Bahçe Şizofreni Derneği ile İzmit Zihinsel engellikler Beceri Geliştirme ve Spor Kulübü Derneği katıldı.

HUKUKSAL DURUMLAR ANLATILDI

İzmit Kent Konseyi ile birlikte İzmit Belediyesi, Kocaeli Barosu ve İzmit Kent Konseyi Engelli Meclisi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen seminerde engellilerin karşılaşabileceği diğer hukuksal durumlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Seminerin ardından konuşmacılara İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı İlkin Kılıçaslan tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

# İzmit belediyesi

25 Eki 2021 - 14:46 - Gündem

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