Başiskele’de yaşam boyu eğitime devam

İlçede ikamet eden vatandaşların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, boş vakitlerini nitelikli bir şekilde değerlendirmek, meslek sahibi yapmak ve halkın komşuluk ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Başiskele Belediyesi tarafından açılan kurslara, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Başiskele Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle usta eğiticiler rehberliğinde verilen kurslar, ilçenin dört bir köşesinde yer alan semt konaklarında sürüyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda dikiş nakıştan takı tasarımına, mefruşattan keçe yapımına, iğne oyasından Kur’an-ı Kerim kurslarına kadar birçok eğitim başladı.