25 Eki 2021 - 14:46- Gündem G: 25 Eki 2021 - 14:48

Başiskele’de yaşam boyu eğitime devam

Başiskele Belediyesi, “Sosyal Belediyecilik” anlayışıyla vatandaşların yaşam boyu eğitimine destek vermeye devam ediyor

Başiskele’de yaşam boyu eğitime devam mask

İlçede ikamet eden vatandaşların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, boş vakitlerini nitelikli bir şekilde değerlendirmek, meslek sahibi yapmak ve halkın komşuluk ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Başiskele Belediyesi tarafından açılan kurslara, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Başiskele Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle usta eğiticiler rehberliğinde verilen kurslar, ilçenin dört bir köşesinde yer alan semt konaklarında sürüyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda dikiş nakıştan takı tasarımına, mefruşattan keçe yapımına, iğne oyasından Kur’an-ı Kerim kurslarına kadar birçok eğitim başladı.
# Başiskele, eğitim
# BAŞİSKELE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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Hem modern hem de ürün yelpazesi geniş olacak  
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Özlü, Genc-i Âlâ ile TeknoFest'te
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Başiskele Belediyesi’nden stajyerlere hizmet içi eğitim
Çocuklar Bu Sokağı Çok Beğendi   mask
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25 Eki 2021 - 14:46 - Gündem

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