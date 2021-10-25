25 Eki 2021 - 14:47- Gündem G: 25 Eki 2021 - 14:48

Akademi Üniversite ders başı yaptı

Büyükşehir’e bağlı Akademi Üniversite, hafta başı itibarıyla derslere başladı

Büşra Çetin
Büşra Çetin Tüm Haberleri
Akademi Üniversite ders başı yaptı mask

Büyükşehir Belediyesi Kocaeli’de üniversite eğitimi alan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine hem akademik çalışmalarına destek hem de sosyal, kültürel, sportif, zihinsel, sanatsal ve kişisel gelişimlerini desteklemek ve donanımlarını artırmak amacıyla birçok gençlik çalışmaları konusunda köprü oluşturuyor. Başvuruların sona ermesi ile birlikte eğitimlere katılmaya hak kazanan öğrenciler belirlendi ve hafta başı itibarıyla Genç Mekan Akademi Üniversite'de faaliyetler başladı.

ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK


Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın öncülüğünde üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirilen Genç Mekan Akademi Üniversite'de 2020/2021 eğitim öğretim yılının dönemi de dolu dolu olacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz hizmet verecek Akademi Üniversite için son hazırlıkları tamamladı. Akademi Üniversite’de öğrenciler ders başı yaptı.
# eğitim, Tahir Büyükakın

25 Eki 2021 - 14:47 - Gündem

Muhabir Büşra Çetin

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