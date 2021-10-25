Akademi Üniversite ders başı yaptı

Büyükşehir Belediyesi Kocaeli’de üniversite eğitimi alan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine hem akademik çalışmalarına destek hem de sosyal, kültürel, sportif, zihinsel, sanatsal ve kişisel gelişimlerini desteklemek ve donanımlarını artırmak amacıyla birçok gençlik çalışmaları konusunda köprü oluşturuyor. Başvuruların sona ermesi ile birlikte eğitimlere katılmaya hak kazanan öğrenciler belirlendi ve hafta başı itibarıyla Genç Mekan Akademi Üniversite'de faaliyetler başladı.
ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın öncülüğünde üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirilen Genç Mekan Akademi Üniversite'de 2020/2021 eğitim öğretim yılının dönemi de dolu dolu olacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz hizmet verecek Akademi Üniversite için son hazırlıkları tamamladı. Akademi Üniversite’de öğrenciler ders başı yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.