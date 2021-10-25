KO-MEK’ten UKOM’a destek  

Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ulaşım Kontrol Merkezi (UKOM) personeline, kişisel gelişim ve ofis programlarının kullanımı alanında eğitim verdi. UKOM bünyesinde bulunan toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimlerde Excel programları kullanımı eğitimleri hakkında bilgi aktarıldı. Birebir verilen eğitimlerde UKOM çalışanları pratik yaparak Excel’de beceri kazanma ve temel bilgiler hakkında kendilerini geliştirme fırsatı buldu.