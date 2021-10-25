25 Eki 2021 - 14:51- Ekonomi G: 25 Eki 2021 - 14:52

Erhan Onay İnşaat Mühendislik törenle açıldı  

Karamürsel’in tanınmış ailelerinden Ayşegül ve Emrullah Onay’ın oğlu Erhan Onay’a ait ‘Erhan Onay İnşaat Mühendislik’ bürosu törenle açıldı  

Erhan Onay İnşaat Mühendislik törenle açıldı   mask

Karamürsel Cumhuriyet Caddesi Gücer İş Merkezinde hizmete giren Erhan Onay İnşaat Mühendislik bürosunun açılış kurdelesini Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Kahraman Bulut kesti. Açılış öncesinde Başkan Yıldırım, ilçeye hayırlı olsun dileğinde bulundu.

AÇILIŞA İLGİ BÜYÜK

Açılışa Erhan Onay’ın annesi Ayşegül, babası Emrullah, kardeşi Gökhan Onay, Karamürsel Belediyesi Fen İşleri eski Müdürü Salih Erdinç, Müteahhit ve Yüksek İnşaat Mühendisi Alaattin Tosuner, mimar, inşaat mühendisleri, iş hanı komşu ile çevre esnafları, akraba ve arkadaşları katıldı.

25 Eki 2021 - 14:51 - Ekonomi

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