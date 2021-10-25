Erhan Onay İnşaat Mühendislik törenle açıldı  

Karamürsel Cumhuriyet Caddesi Gücer İş Merkezinde hizmete giren Erhan Onay İnşaat Mühendislik bürosunun açılış kurdelesini Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Kahraman Bulut kesti. Açılış öncesinde Başkan Yıldırım, ilçeye hayırlı olsun dileğinde bulundu.
AÇILIŞA İLGİ BÜYÜK
Açılışa Erhan Onay’ın annesi Ayşegül, babası Emrullah, kardeşi Gökhan Onay, Karamürsel Belediyesi Fen İşleri eski Müdürü Salih Erdinç, Müteahhit ve Yüksek İnşaat Mühendisi Alaattin Tosuner, mimar, inşaat mühendisleri, iş hanı komşu ile çevre esnafları, akraba ve arkadaşları katıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.