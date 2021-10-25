Gebze Center AVM’de yeni kampanya başladı

Gebze Center AVM, soğuk kış günlerinde ziyaretçilerini ısıtacak sıcacık bir kampanya düzenliyor. Soğuk havalarda ısınmak ve kış keyfine ortak olmak amacıyla hazırlanan kampanya 21 – 31 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanya kapsamında 500 TL üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler Özdilek’in birbirinden güzel battaniyelerinden birini alma hakkına sahip oluyor. Kampanyaya aynı gün içinde bir defa ve alışveriş tarihinde katılım sağlanabiliyor.

AŞI STANDI AÇILDI

Pandemi ile mücadele kapsamında açıklanan tedbirlere ilk günden bu yana büyük özen gösteren Gebze Center AVM, Covid-19 Salgın Yönetimi kapsamında Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ortak bir çalışma gerçekleştirerek AVM içerisinde bir Aşılama Merkezi kurulmasını sağlamış, hem çalışanları hem de aşı olmak isteyen ziyaretçilerin aşılanmasına destek olmuştu. 21-31 Ekim tarihleri arasında etkinlik alanında bulunan Gebze Center AVM Aşılama Merkezi’nde, Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlilerince aşı hakkı bulunan herkese randevu şartı aranmaksızın 13:00 ile 19:00 saatleri arasında aşı hizmeti verilmeye devam ediyor.