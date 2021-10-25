MediaMarkt’ın kazananı belli oldu

MediaMarkt Türkiye tarafından perakende dünyasının geleceğine yön vermek amacıyla 4 yıl önce başlatılan MediaMarkt Startup Challenge yarışmasının bu yılki kazananları belli oldu. 22 Ekim tarihinde düzenlenen Challenge Day’de finale kalan 11 girişimci arasından yeni nesil rota optimizasyonu çözümü sunan ve yakıt maliyetlerini yüzde 20’ye yakın azaltan Optiyol birinci oldu. 46 ülkeden başvuru alan yarışmada ikinciliği MoEngage ve üçüncülüğü ise Qumpara aldı.

KALDIRAÇ GÖREVİ

MediaMarktSaturn Perakende Grubu COO’su ve MediaMarkt Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım “Projelerin hayata geçmesinde bir kaldıraç görevi görüyoruz. Geçmiş yılların bazı başarılı girişimcileriyle çalışmalarımızı çoktan hayata geçirdik, bazılarıyla da çalışmalarımız sürüyor. Başta Optiyol, MoEngage ve Qumpara başta olmak üzere tüm girişimcilerimizi kutlarım” diye konuştu.