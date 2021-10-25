25 Eki 2021 - 14:54- Ekonomi G: 25 Eki 2021 - 14:55

Pirelli test etti

20.000 kilometreden fazla yol alınırken geliştirme 10.000 saat, simülasyonlar ise 5.000 saat sürdü. Pirelli’nin gelecek sezondan itibaren mevcut 13 in...
Pirelli test etti mask

20.000 kilometreden fazla yol alınırken geliştirme 10.000 saat, simülasyonlar ise 5.000 saat sürdü. Pirelli’nin gelecek sezondan itibaren mevcut 13 inç lastiklerin yerini alacak yeni 18 inç Formula 1 lastikleri için yürüttüğü test süreci Alpine takımı ve pilotu Daniil Kvyat’ın denediği son ıslak lastik testiyle Fransa’daki Paul Ricard pistinde tamamlandı

25 Eki 2021 - 14:54 - Ekonomi

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