Pirelli test etti

20.000 kilometreden fazla yol alınırken geliştirme 10.000 saat, simülasyonlar ise 5.000 saat sürdü. Pirelli’nin gelecek sezondan itibaren mevcut 13 inç lastiklerin yerini alacak yeni 18 inç Formula 1 lastikleri için yürüttüğü test süreci Alpine takımı ve pilotu Daniil Kvyat’ın denediği son ıslak lastik testiyle Fransa’daki Paul Ricard pistinde tamamlandı