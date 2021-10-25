25 Eki 2021 - 14:55- Ekonomi G: 25 Eki 2021 - 14:56

Bizim Toptan’dan özel kampanya

Bizim Toptan Yapay Zekâ Uygulamasıyla müşterilerine özel kampanyalar sundu, Ürün cirolarında yüzde 177’lik artış sağladı

Bizim Toptan’dan özel kampanya mask

Türkiye’nin en yaygın organize toptan marketi Bizim Toptan, hayata geçirdiği yapay zekâ çözümleriyle sektöründe öncü adımlara imza atıyor. Bizim Toptan, ‘AI Insight’ adı verilen yapay zekâ çözümüyle şimdiye kadar 25 bin ticari müşterisinin ihtiyaç ve tercihlerine en uygun teklifleri sunarken, uygulama kapsamındaki ürün cirolarında da yüzde 177’lik bir artış yakaladı. Bizim Toptan, projenin ilk fazının tüm ticari müşterilerine uygulanmasıyla, yıllık 45 milyon TL ek ciro elde etmeyi hedefliyor.

25 Eki 2021 - 14:55 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.318.830 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Pirelli test etti mask
Pirelli test etti
Gebze Center AVM’de yeni kampanya başladı mask
Gebze Center AVM’de yeni kampanya başladı
Erhan Onay İnşaat Mühendislik törenle açıldı   mask
Erhan Onay İnşaat Mühendislik törenle açıldı  
SEDAŞ, sıfır atık ile geleceğe sahip çıkmaya çağırdı mask
SEDAŞ, sıfır atık ile geleceğe sahip çıkmaya çağırdı
Sepaş x Genç Girişim’de finalist 5 proje, geliştirmeye hak kazandı mask
Sepaş x Genç Girişim’de finalist 5 proje, geliştirmeye hak kazandı
Benzine büyük zam mask
Benzine büyük zam
Anket İzmit Yürüyüş Yolu yıl sonunda bitecek mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL