Bizim Toptan’dan özel kampanya

Türkiye’nin en yaygın organize toptan marketi Bizim Toptan, hayata geçirdiği yapay zekâ çözümleriyle sektöründe öncü adımlara imza atıyor. Bizim Toptan, ‘AI Insight’ adı verilen yapay zekâ çözümüyle şimdiye kadar 25 bin ticari müşterisinin ihtiyaç ve tercihlerine en uygun teklifleri sunarken, uygulama kapsamındaki ürün cirolarında da yüzde 177’lik bir artış yakaladı. Bizim Toptan, projenin ilk fazının tüm ticari müşterilerine uygulanmasıyla, yıllık 45 milyon TL ek ciro elde etmeyi hedefliyor.