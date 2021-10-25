İYİ Parti 4 yaşında

2017 yılında Meral Akşener’in genel başkanlığında kurulan İYİ Parti, dördüncü yaşını kutluyor. Kutlama etkinlikleri kapsamında İYİ Parti Kocaeli İl Teşkilatı bugün sabah saatlerinde İzmit Kültür Tepesinde bulunan Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Çelenk törenine İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İl Başkan Vekili Ali Karaca, İl Yöneticileri, Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm, Başiskele İlçe Başkanı Ayşe Rüzgar Dönmez, Darıca İlçe Başkanı Hüseyin Gündüz, Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, İzmit İlçe Yönetimi katıldı Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Başkan Yıldız, Gençlik Kolları Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Mutlu Sarı, Gençlik Kolları Kartepe İlçe Sekreteri Sefa Aktoprak ile birlikte Atatürk Anıtı’na partinin çelengini sundu.

“MİTİNG HAVASINDA KURULUŞ YILDÖNÜMÜ”

Programda konuşan İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Bu kutsal davayı inşallah en kısa zamanda iktidar yapacağız. İktidar bizim için amaç değil bir araçtır. Amaç ülkenin bölünmez bütünlüğü ve Türkiye’nin iyi yönetilmesi. Biz bunun için yola çıktık. Binbir zorlukla kurulan bu yapı sizlerin o cesareti, güzel yüreğiyle Cenab-ı Allah’ın da takdiriyle İYİ Parti’nin ve İYİ’lerin önüne hep açacak ve açtı. O kadar engellemeye rağmen dün gördük ki dördüncü yaş kutlamasında yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Partililerimiz salona sığmayarak salon dışına taştı. Miting havasında bir kuruluş yıldönümü yaptık” dedi.

YILDIZ, “BİZ BU YOLA ÇIKARKEN İYİLİKLE ÇIKTIK"

Kocaeli’de de çok fazla duyuru yapmadan otuza yakın araç 2 bin kişi ile İstanbul’da dördüncü yaşımızı kutladık diyerek sözlerine devam eden Yıldız, “Sayın Genel Başkanımızın açıkladığı manifesto bu ülkede İYİ Parti’nin iktidara ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. Genel Başkanımızı hepimizi ayağa kaldırıp da son sözleri ile İYİ Parti iktidarında bizlerin yanlış yapmayacağını yanlış yapmamak için aynı şekilde bu düzeni değiştirip iyileştirilmiş parlamenter sistem ile bu ülkenin yönetimini en iyi şekilde yapacağımızın sözünü aldı. Bu bizler için çok kutsal çok kıymetli. Biz bu yola çıkarken iyilikle çıktık. Biz bu yola çıkarken o kadar farklı dünya görüşünden insanlar vardı ki ama ortak paydamız Atatürk ve insandı” diye konuştu.

“EN KISA ZAMANDA İKTİDAR OLACAĞIZ”

Yıldız konuşmasının devamında, “Bu insanların birlikte oluşturduğu yapı Allah’a şükürler olsun ki kartopu misali öyle hızlı büyümeye başladı ki biz inanıyoruz ki ilk seçimde en kısa zamanda iktidar olacağız. AK Parti’nin bu ülkeye yarattığı tahribat artık AK Parti’ye oy veren arkadaşlarımızın da söylemlerini değiştirdi. Biz AK Parti’den çıktık AKP’ye dönüşmeye başladık diyorlar. AK Parti’ye oy veren kardeşlerimizin hepsi bizim gibi düşünen vatan diyen bayrak diyen Atatürk diyen insanlardan oluşuyor. Bunları ötelememiz mümkün değil” dedi.

YILDIZ, “BU YAPIDA BİR MENFAAT YOK”

İlk seçimden iktidar olacaklarını ifade eden Yıldız, “Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetlisiniz. Bu yapıda bir menfaat yok. İYİ’lik hareketinde bir beklenti yoktu. Her biriniz 30 yıllık, 40 yıllık, 10 yıllık geçmişinizi bıraktınız. Çoğunuz hiç siyasete girmeden bu yapının içerisinde Meral Akşener ve İYİ’lerle tanıştınız. Allah yolumuzu açık etsin. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Bizi yanlış yapacak işlerden korusun” ifadelerini kullandı.