25 Eki 2021 - 14:55- Ekonomi G: 25 Eki 2021 - 14:57

Dünya ambalaj devleri İstanbul’da buluştu  

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Reed TÜYAP işbirliği ile düzenlenen 26. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı açıldı. Açılışta konuşma yapan ASD Başkan...
Dünya ambalaj devleri İstanbul’da buluştu   mask

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Reed TÜYAP işbirliği ile düzenlenen 26. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı açıldı. Açılışta konuşma yapan ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında en önemli noktanın 'Sorumlu Üretim ve Tüketim' konusu olduğunun altını çizdi. Fuarın açılış gününde ayrıca Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2021’in kazananları da ödüllendirildi.

25 Eki 2021 - 14:55 - Ekonomi

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