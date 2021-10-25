25 Eki 2021 - 14:56- Ekonomi G: 25 Eki 2021 - 14:58

Paşabahçe büyüyor

Türkiye’nin en sevilen markalarından Paşabahçe Mağazaları, ilkini İstanbul’da geçtiğimiz Şubat ayında açtığı deneyim mağazası konseptini İzmir’e taşıy...
Paşabahçe büyüyor mask

Türkiye’nin en sevilen markalarından Paşabahçe Mağazaları, ilkini İstanbul’da geçtiğimiz Şubat ayında açtığı deneyim mağazası konseptini İzmir’e taşıyor. Paşabahçe Mağazaları’nın 700 metrekarelik satış alanına sahip İstinyePark İzmir’deki yeni nesil mağazası; sürükleyici tasarımı, ilham veren trend alanları ve özgün tasarımlı koleksiyon ürünleri ile dikkat çekiyor. 22 Ekim’de açılışı gerçekleşen İstinyePark İzmir mağazası ile birlikte Paşabahçe Mağazaları’nın İzmir’deki mağaza sayısı 5’e ulaştı.

25 Eki 2021 - 14:56 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.318.830 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Paşabahçe büyüyor mask
Paşabahçe büyüyor
Bizim Toptan’dan özel kampanya mask
Bizim Toptan’dan özel kampanya
Dünya ambalaj devleri İstanbul’da buluştu   mask
Dünya ambalaj devleri İstanbul’da buluştu  
Pirelli test etti mask
Pirelli test etti
Gebze Center AVM’de yeni kampanya başladı mask
Gebze Center AVM’de yeni kampanya başladı
Erhan Onay İnşaat Mühendislik törenle açıldı   mask
Erhan Onay İnşaat Mühendislik törenle açıldı  
Anket İzmit Yürüyüş Yolu yıl sonunda bitecek mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL