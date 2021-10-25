Paşabahçe büyüyor

Türkiye’nin en sevilen markalarından Paşabahçe Mağazaları, ilkini İstanbul’da geçtiğimiz Şubat ayında açtığı deneyim mağazası konseptini İzmir’e taşıyor. Paşabahçe Mağazaları’nın 700 metrekarelik satış alanına sahip İstinyePark İzmir’deki yeni nesil mağazası; sürükleyici tasarımı, ilham veren trend alanları ve özgün tasarımlı koleksiyon ürünleri ile dikkat çekiyor. 22 Ekim’de açılışı gerçekleşen İstinyePark İzmir mağazası ile birlikte Paşabahçe Mağazaları’nın İzmir’deki mağaza sayısı 5’e ulaştı.