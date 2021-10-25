25 Eki 2021 - 14:57- Ekonomi G: 25 Eki 2021 - 14:58

CASPER’dan üstün performanslı bilgisayar

Güç ve performans arayışındaki profesyonellerin tercihi excalıbur laptoplar oldu. Farklı meslek gruplarının ihtiyaçları teknolojinin gelişmesiyle şeki...
CASPER’dan üstün performanslı bilgisayar mask

Güç ve performans arayışındaki profesyonellerin tercihi excalıbur laptoplar oldu. Farklı meslek gruplarının ihtiyaçları teknolojinin gelişmesiyle şekil değiştiriyor. Artık üstün performans ve güç; mimarlık, tasarım, mühendislik ve yazılım gibi alanlarda da olmazsa olmaz. Casper’ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur da profesyonellere ihtiyaçları olandan daha fazlasını mobil platformlardaki en üstün özellikli laptopları ile sunuyor.

25 Eki 2021 - 14:57 - Ekonomi

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