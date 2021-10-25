25 Eki 2021 - 14:57- Ekonomi G: 25 Eki 2021 - 14:58

Samsung’dan büyük başarı

Samsung, 2021 yılında marka değerini 2020'ye göre yüzde 20 artışla 74,6 milyar dolara çıkararak Interbrand’in “En İyi 100 Küresel Marka” sıralamasında...

Samsung, 2021 yılında marka değerini 2020'ye göre yüzde 20 artışla 74,6 milyar dolara çıkararak Interbrand’in “En İyi 100 Küresel Marka” sıralamasında bu yıl da ilk beşteki yerini sağlamlaştırdı. Küresel danışmanlık firması Interbrand tarafından açıklanan “2021 Yılı En İyi Küresel Markalar” sıralamasına göre Samsung, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 74,6 milyar dolarlık marka değerine ulaşarak bir kez daha beşinci sırada yer aldı. Bu oran, 2021 yılının en iyi 100 markasının ortalama marka değeri büyümesinin iki katına denk geliyor.

25 Eki 2021 - 14:57 - Ekonomi

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