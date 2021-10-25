25 Eki 2021 - 15:07- Gündem G: 25 Eki 2021 - 15:10

Acil kan aranıyor
Acil kan aranıyor mask

Akademi Hastanesi'nde yatmakta olan Ayşe Sökmen için acil A Rh(-) kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyen kişinin erkek olması şartı vardır. İletişim: 0539 527 30 99 Canan Sökmen

25 Eki 2021 - 15:07 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.318.830 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Akademi Üniversite ders başı yaptı mask
Akademi Üniversite ders başı yaptı
KO-MEK’ten UKOM’a destek   mask
KO-MEK’ten UKOM’a destek  
İzmit Kent Konseyi, engellilerin haklarını konuştu   mask
İzmit Kent Konseyi, engellilerin haklarını konuştu  
Başiskele’de yaşam boyu eğitime devam mask
Başiskele’de yaşam boyu eğitime devam
Hakkaniye İlkokulu’ndan Atatürk Evi Müzesi’ne ziyaret   mask
Hakkaniye İlkokulu’ndan Atatürk Evi Müzesi’ne ziyaret  
Nermin Cabbar'ın ruhuna helva dağıtılacak mask
Nermin Cabbar'ın ruhuna helva dağıtılacak
Anket İzmit Yürüyüş Yolu yıl sonunda bitecek mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL