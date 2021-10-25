25 Eki 2021 - 15:06- Asayiş G: 25 Eki 2021 - 15:16

Dereye atılan ceset için aramalar devam ediyor

Karamürsel’de tersanede çalışan Selçuk Duman’ın kaybolması ile alakalı 3 kişi tutuklanırken, ceset arama çalışmaları devam ediyor. Aramalar derenin suyu başka yere çevrilerek 3 metrelik balçıkta kontrollü bir şekilde sürdürülüyor.
Dereye atılan ceset için aramalar devam ediyor mask

Karamürsel'de 3 ay önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan şahsın, araç anlaşmazlığı yaşadığı 3 ev arkadaşı tarafından boğularak öldürüldükten sonra Gemlik’te dereye atıldığı belirlendi. Şahıslar gözaltına alınırken, kayıp işçinin ise cesedine ulaşılamadı. Aramalar bugün de derenin ikiye bölündüğü mezarlık bölgesinde devam ediyor.

25 Eki 2021 - 15:06 - Asayiş

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