Dereye atılan ceset için aramalar devam ediyor

Karamürsel'de 3 ay önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan şahsın, araç anlaşmazlığı yaşadığı 3 ev arkadaşı tarafından boğularak öldürüldükten sonra Gemlik’te dereye atıldığı belirlendi. Şahıslar gözaltına alınırken, kayıp işçinin ise cesedine ulaşılamadı. Aramalar bugün de derenin ikiye bölündüğü mezarlık bölgesinde devam ediyor.



