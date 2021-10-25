25 Eki 2021 - 15:17- Asayiş G: 25 Eki 2021 - 15:19

Kuzey Marmara Otoyolu'na helikopterli denetim; 15 sürücüye ceza

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'nda helikopter ile havadan denetim yaptı. 15 araca yönelik ceza uygulanırken, 5 araç da trafikten menedildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'na helikopterli denetim; 15 sürücüye ceza mask

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli güzergahında helikopterle havadan denetim yaptı. 113 kilometrede gerçekleştirilen denetimde, jandarma helikopterinden, kural ihlali yapan sürücüler tespit edildi. Kural ihlali yapanlar, yol kenarlarına kurulan denetim noktalarındaki jandarma ekiplerine telsizle bildirildi. Ekipler de bu sürücüleri durdurarak ceza yazdı.

DENETİM 2 SAAT SÜRDÜ

Gebze Mollafenari Jandarma Karakolu Komutanlığı'ndan kalkan helikopter, Cengiz Topel Havalimanı'na iniş yaparak denetimi sonlandırdı. Yaklaşık 2 saat süren denetim boyunca 500 araç kontrol edildi. Denetimde 15 araca yönelik 'sağ şerit veya bankette uygunsuz durumda bekleme', 'ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı', 'tehlikeli şerit değiştirme', 'hatalı sollama', 'hız sınırını aşma', 'yakın takip ve karayolunda zorunlu haller dışında duraklama' gibi nedenlerle ceza uygulandı; 5 araç ise trafikten menedildi.

25 Eki 2021 - 15:17 - Asayiş

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