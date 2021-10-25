25 Eki 2021 - 15:51- Spor G: 25 Eki 2021 - 15:53

Gabi’den kötü haber; sezonu kapattı

KBSL ekiplerinden UMF Yapı İzmit Belediyespor’da Beşiktaş HDI Sigorta maçında sakatlanan kısa forvet Gabriela Marginean’an kötü haber geldi. Sağ diz ön çapraz bağları kopan Gabi, sezonu kapattı.
Gabi’den kötü haber; sezonu kapattı mask

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden UMF Yapı İzmit Belediyespor’a yabancı oyuncusu Gabriela Marginean’dan kötü haber geldi. Hafta sonu Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanan Beşiktaş HDI Sigorta maçının son periyodunda sakatlanarak kenara alınan Romanyalı milli yıldız Gabriela’nın sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirlendi. Ligin ikinci haftasında sezonu kapatmak zorunda kalan kısa forvet Gabriela’nın yerine kulübün yeni bir yabancı arayışına başladığı öğrenildi.

25 Eki 2021 - 15:51 - Spor

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