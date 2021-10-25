Kabine öncesi Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme!

Bugün yapılacak Kabine toplantısı öncesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik bir zirve gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. İkili arasındaki görüşme saatler 14.15'i gösterdiğinde başladı. Toplantı yaklaşık bir saat sürdü.
GÜNDEMDE İKİ KRİTİK KONU VAR
Tüm gözler kritik görüşmeye çevrilmişken, Erdoğan ve Bahçeli'nin Suriye'de terör unsurlarına yönelik yapılması muhtemel operasyonu ve Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrı yapan 10 büyükelçi ile ilgili atılacak adımları konuştuğu tahmin ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerle ilgili yaptığı açıklamada, "Sizin bize ders vermeye kalkmak haddinize mi? Kimsiniz siz?" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan ayrıca büyükelçilerin istenmeyen adam olarak ilan edilmeleri için talimat verdiğini söylemişti.
İşte ikilinin görüşmesinden ilk kareler;
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.