25 Eki 2021 - 16:01- Gündem G: 25 Eki 2021 - 16:03

Kabine öncesi Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kabine toplantısını öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki liderin, 10 büyükelçinin çağrısı ve Suriye'ye yönelik olası harekatı konuştuğu görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Kabine öncesi Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme! mask

Bugün yapılacak Kabine toplantısı öncesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik bir zirve gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. İkili arasındaki görüşme saatler 14.15'i gösterdiğinde başladı. Toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

GÜNDEMDE İKİ KRİTİK KONU VAR


Tüm gözler kritik görüşmeye çevrilmişken, Erdoğan ve Bahçeli'nin Suriye'de terör unsurlarına yönelik yapılması muhtemel operasyonu ve Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrı yapan 10 büyükelçi ile ilgili atılacak adımları konuştuğu tahmin ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerle ilgili yaptığı açıklamada, "Sizin bize ders vermeye kalkmak haddinize mi? Kimsiniz siz?" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan ayrıca büyükelçilerin istenmeyen adam olarak ilan edilmeleri için talimat verdiğini söylemişti.

İşte ikilinin görüşmesinden ilk kareler;

# AKP

25 Eki 2021 - 16:01 - Gündem

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