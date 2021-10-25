Yürüyüş Yolu Projesi iki taksi durağını karşı karşıya getirdi

İzmit’te başlatılan Yürüyüş Yolu Projesi kapsamında yıllardır Yeni Cuma Parkı yanında hizmet veren Yeni Cuma Taksi ve Sabri Yalım Parkı’nın yan tarafında hizmet veren Tekel Geçidi Sokak üzerinde bulunan Belsa Taksi karşı karşıya geldi. Edinilen bilgilere göre Yeni Cuma Taksi mevcut yerinde kalırken Belsa Taksi için ise yeni proje kapsamında Abdurrahman Yüksel Caddesi girişine taşınması için çalışma başlatıldı. Tekel Geçidi sokağın komple trafiğe kapatılması kararlaştırılırken Belsa Taksi ve Yeni Cuma Taksi duraklarının karşı karşıya olması karışıklık yarattı.

“ARAMIZDA 20 METRE YOK”

Yeni Cuma Taksi esnafı konuyla ilgili, “Sabah geldiler fikir aldılar bizden ‘hayır’ dedik. Daha farklı alternatif sunun dedik. Biz de onlar da mağdur olmasın dedik. Aramızda 20 metre mesafe yok. Bunu söylememize rağmen kimse bizi dinlemedi. Herkes mağdur olacak” dedi. Bir diğer yandan yeni yerlerine taşınacak olan Belsa Taksi ise güzergahın sadece Abdurrahman Yüksel Caddesi üzerinden İnönü Caddesi’ne bağlanmasının hem taksici esnafı için hem de vatandaş sorun olacağını belirterek güzergahın Cumhuriyet Caddesi’ne de kontrollü şekilde verilmesini talep etti.

“ŞU ANDAK ATLEDİLMİŞ DURUMDA”

İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bugün Abdurrahman Yüksel Caddesi üzerinde Büyükşehir tarafından başlatılan çalışmanın önünde basın açıklaması yaptı. Hürriyet açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Yine büyükşehrin iş bilmezliği nedeniyle burada çalışma başlattıklarını gördük. Hiçbir şekilde planlanmadan, önceden düşünülmeden apar-topar bir çalışma. Yürüyüş Yolu Projesi 1 yıl öncesinde planlanmış Belsa Taksi Durağı unutulmuş. Ne yapacağız diye düşünmeden 22 Ekim’de karar alıyorlar, Cuma günü sistemimize düşüyor. Daha bizim fikrimizi ya da istişare kurmadan çalışmaya başlıyorlar. Bu yol şu anda katledilmiş durumda. Yürüyüş Yolu Projesi hayata geçirilip özellikle ana caddeler trafiğe kapatıldığında tek bir trafik aksı buradan akacak; burasını da daraltıyorlar.

“ESNAFLAR TARTIŞMA YAŞAYACAK”

Belsa Otoparkı girişine ve bu alanın daralttığında ciddi bir yoğunluk olacak. Bu kadar yakın taksi duraklarını yakınlaştırmak esnaflar arasında ciddi bir sıkıntı olacak ve esnaflar bu sefer tartışma yaşayacak. Biz de esnafla karşı karşıya getiriliyoruz. Özellikle Yeni Cuma Parkı’nın oradaki taksi durağı esnafıyla da konuşulmuş; kendilerine burada mağdur edilmeyeceklerine dair, ayrıca buraya başka taksicilerin alınmayacağına dair konuşulmuş, sözler de verilmiş ancak onlar da şaşkın. Bugün bize de Yeni Cuma Taksi esnafı dilekçe verdi. Biz bugün kimseyi mağdur etmemek, esnafımızla tartışma yaşamamak için Belsa da Yeni Cuma taksi esnafları mağdur, bu plansızlık bu kentin göbeğinde daha büyük sorunlara ne yazık ki kaynak oluşturacak.

“ESNAF İLE BİZİ KARŞI KARŞIYA GETİRME ÇABASI GÖRÜYORUZ”

Bize sormuş olsalardı bu yerin az ilerisinde çok daha boşluk ve çok daha rahat yerleşim sağlanabilecek ve her iki taksi durağında aslında işini daha pratik, daha kalıcı çözecek kıymetli bir alan var. Daha içeride bir alan. Orada bir çalışma hep birlikte yapabilirdik; sorun olmadan dhaa rahat çözebilirdik. Bu çalışma hem yaya hem de araç trafiğini ciddi zora sokacak. Bu plansız çalışmanın bir an önce tekrar Büyükşehir tarafından gözden geçirilmesi gerekiyor. Mimar arkadaşlar tarafından ki mimarın bile haberi yok tekrar revize edilmesi gerekiyor. Esnafları karşı karşıya getirmeye kimsenin hakkı yok. Burada esnaf ile bizi karşı karşıya getirme çabasını da görüyoruz. Bu çabaya karşı biz yine de daha çözücü alternatif sunuyoruz. İdarecileri göreve çağırıyorum.”