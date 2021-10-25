25 Eki 2021 - 17:52- Gündem G: 25 Eki 2021 - 17:54

İzmit Kent Konseyi-Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine İzmit'i tanıtıyor

İzmit Kent Konseyi ve İzmit Belediyesi işbirliği ile İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi, kentimizi tanıtmak ve gençler arasındaki etkileşimi arttırmak amacıyla İzmit’in tarihi yerlerine kültür gezisi düzenledi.
İzmit Kent Konseyi-Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine İzmit'i tanıtıyor mask

Gayret Gemi müzesi ile başlayan gezi, İzmit Belediyemizin kentimize kazandırdığı Atatürk Evi Müzesi ile devam etti. Atatürk Evi Müzesinde, Kocaeli Üniversitesinde eğitim gören gençleri karşılayan İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, “sizleri ağırlamaktan son derece mutluyuz. Tarihi kentimizin kültürel mirası ile sizleri tanıştırmak ve mezun olana kadar iletişimimizi koparmamak istiyoruz. İzmit'te yabancılık çekmemeniz için elimizden geleni yapacağımız bilmenizi isteriz. İzmit Kent Konseyi ve  İzmit Belediyesi her zaman yanınızda olacaktır” diyerek gençlere seslendi.

Gezi daha sonra, İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ezgi Çalışkan ve yönetim kurulu eşliğinde, Tarih koridoru, Kapanca sokak, Kasr-ı Hümayun ile devam ederek Arkeoloji Ve Etnografya Müzesi’nde tamamlandı. Gezi boyunca öğrencilere alanında uzman rehberler eşlik etti. Böylelikle kentin tarihi dokusu ve kentimizde meydana gelen tarihi olaylar hakkında öğrencilere bilgi aktarımında bulunuldu. Gezi sonunda, geziye katılan öğrencilere Nutuk ve Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitaplarının da bulunduğu İzmit Belediyesi hatıra çantası hediye edildi.
# eğitim, İzmit belediyesi, Sokak

25 Eki 2021 - 17:52 - Gündem

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