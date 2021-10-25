Başiskele’de Çöp Konteynerleri Tamir Ediliyor  

Daha Temiz Başiskele için kentin hemen hemen her bir sokak ve caddesinden yer alan zamanla eskiyen ve yıpranan metal konteynerler Başiskele Belediyesi’nin atölyelerinde bakım ve onarımdan geçiriliyor.

HEM ESTETİK HEM DE TASARRUFLU İŞLER

Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü yerleşkesindeki atölyelerde belediye personellerince tamir edilen konteynerler, boyama ve yenileme işlemlerinin ardından yeniden eski yerlerine konuluyor. Hasar görmüş çöp konteynerlerini yenileyen Başiskele Belediyesi, hem tasarruf sağlıyor hem de kente estetik bir görünüm kazandırıyor.