Başiskele’de Çöp Konteynerleri Tamir Ediliyor  

Daha Temiz Başiskele için kentin hemen hemen her bir sokak ve caddesinden yer alan zamanla eskiyen ve yıpranan metal konteynerler Başiskele Belediyesi’nin atölyelerinde bakım ve onarımdan geçiriliyor.
HEM ESTETİK HEM DE TASARRUFLU İŞLER
Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü yerleşkesindeki atölyelerde belediye personellerince tamir edilen konteynerler, boyama ve yenileme işlemlerinin ardından yeniden eski yerlerine konuluyor. Hasar görmüş çöp konteynerlerini yenileyen Başiskele Belediyesi, hem tasarruf sağlıyor hem de kente estetik bir görünüm kazandırıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.