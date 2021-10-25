Bakan Koca'dan 56 ile uyarı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 25 Ekim verilerine göre, 351 bin 152 test yapıldı.

Son 24 saatte, 27 bin 663 yeni vaka tespit edildi. 30 bin 824 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 232 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN 56 İLE UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İkinci doz aşı oranının Türkiye genelinde %77,5'i geçmesi gurur duyulacak bir toplumsal başarıdır. Halen 56 ilimiz ülke ortalamasının altında, bazı illerde fark büyük. Aşıyla birlikte tedbirlerin de önemli olduğunu unutmamalıyız” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 24 Ekim verilerine göre, dün 338 bin 536 test yapılmıştı. Dün, 24 bin 792 vaka tespit edilirken, 195 kişi hayatını kaybetmiş ve 24 bin 403 kişi sağlığına kavuşmuştu.