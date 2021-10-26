26 Eki 2021 - 09:30- Ekonomi G: 26 Eki 2021 - 10:22

Benzine bir zam daha!

Dün zamlanan benzin fiyatlarına bugün bir zam daha geliyor.
Benzine bir zam daha! mask

Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında da zamları beraberinde getiriyor.  NTV'nin haberine göre; bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorin ve LPG için henüz yeni bir zam kararı bulunmuyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bugün benzine 44 kuruşluk zam gelmişti. 

26 Eki 2021 - 09:30 - Ekonomi

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