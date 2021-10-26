Çakır: “Gelecek Partisi’nin teklifine şaşırdım; kabul etmedim”

Gelecek Partisi İl Başkanlığı’na atanan Serap Çakır hem 2019 yerel seçimlerindeki süreci hem de Gelecek Partisi’nde yapacakları değişiklikleri gazetemize anlattı. Gelecek Partisi’ne geçiş sürecini anlatan Çakır şu ifadelere yer verdi; “Ben siyasete 1 buçuk yıl kadar ara verdim; hatta kafamda tamamen bitirmiştim. Denedim, seçim yaşadım. Başarılı da bir sonuç çıkarttım. Kazanıp kazanmamak mesele değil sonuç başarılıydı. Gerek de görmedim, sadece işlerimle ilgileneyim diye düşünürken bu kadar potansiyel olunca da partiler rahat bırakmıyor. O bir buçuk yıl seçimin yankıları bitmedi. ‘O partiye mi geçecek, bu partiye mi geçecek’ diye konuşuldu. Ara ara teklifler de geldi ama Gelecek Partisi Gebze ilçe teşkilatı yeni kurulduğunda 15 gün filan olmuştu ilçe başkanı geldi. Normal ziyarete geldi sandım. ‘Seni aramızda görmek istiyoruz, Gelecek Partisi’ne katılmanı istiyoruz’ diye teklif getirdi. Ben şaşırdım; kabul etmedim. Ertesi gün tekrar geldiler, ertesi gün yine… 3 ay boyunca her gün aradılar, geldiler. Olmaz, daha erken derken ‘sen tamam diyene kadar biz her gün geleceğiz’ dediler.

“DAHA İYİ OLACAĞINI DÜŞÜNDÜM”

Bu arada da biraz düşündüm. Öyle ya da böyle burada olduğum sürece bu siyaset bitmeyecek. Bir yerden başlamak gerekiyor. Seçim zamanı da 40 günde yaptığım çalışma sonucu 16 bin 200 oy aldım. Baya da zor oluyor çalışmaları son ana sıkıştırmak. Yeni bir partinin benim için daha iyi olacağını düşündüm. En azından birlikte tanınırız, birlikte büyürüz mantığı yürüttüm. Gelecek Partisi genel başkanımız zaten tartışılmaz bir isim. Partinin ideolojisi bana uygun. Çok artık tüzüklerde ne kadar ideoloji yazsa da sağ-sol gibi görüşler artık kalmadı gibi bir şey. Kapsayıcı, kucaklayıcı ve tüm görüşlere yer veren bir anlayış içerisinde bir parti olduğu için de bana uygun geldi. En son il başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bey ile bir görüşmem oldu. Zaten ilk genel merkez düzeyinde Doğan Bey’in yardımcısı olarak başlamış oldum.”