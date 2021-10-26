26 Eki 2021 - 09:47- Gündem G: 26 Eki 2021 - 09:48

Türk Telekom ve SEDAŞ’tan Fethiye Caddesi Projesi’ne destek

Fethiye Caddesi Projesi’ne başlamadan önce alt yapı kurumlarıyla bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, SEDAŞ ve Türk Telekom Kocaeli İl Müdürlerini ziyaret etti 
Türk Telekom ve SEDAŞ’tan Fethiye Caddesi Projesi’ne destek mask
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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, projesi vatandaşların oylarıyla belirlenen "Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yeniden Düzenleme Yapım İşi" kapsamında altyapı kurumlarıyla bir araya geliyor. Başkan Hürriyet bu kapsamda başkan yardımcıları Emirşah Torun ve Cem Güler, Koordinatör Hakan Özkum ve Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ile birlikte Türk Telekom Kocaeli İl Müdürü Ali Öztürk ve SEDAŞ Kocaeli İl Müdürü Gökmen Hasançebi’yi ziyaret etti.

PROJELER HAZIR

Başkan Hürriyet, “Uzun zamandır el değmemiş Fethiye Caddesi’ne güzel bir proje hazırladık. Kurumlar arası dayanışma yapmak istiyoruz. Ömürlük bir çalışma olsun istiyoruz. Bu yüzden sizlerle ortak çalışmak bizler için kıymetli” dedi. Türk Telekom Kocaeli İl Müdürü Ali Öztürk ve SEDAŞ Kocaeli İl Müdürü Gökmen Hasançebi, Fethiye Caddesi Projesi ile ilgili altyapı projelerinin hazır olduğunu belirterek çalışmalara teknik destek ve denetleyici personel desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.
# Fatma Kaplan Hürriyet, proje

26 Eki 2021 - 09:47 - Gündem

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