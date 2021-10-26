İzmit Belediyesi geçici süreli lastikçi alacak

İzmit Belediyesi iştiraki BEKAŞ bünyesinde geçici süreli (5 ay 29 gün) istihdam edilmek üzere lastikçi alımı yapacak. Personel alımı için müracaatlar 28 Ekim Perşembe gününe kadar kariyer.izmit.bel.tr adresine online olarak yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak;
· 40 yaşını aşmamış olmak,
· En az ilköğretim mezunu olmak,
· Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış;
· Lastik sökme, takma, tamir işlerini yapabilecek,
· İşine gereken özeni ve dikkati gösterebilecek,
· Adli Sicil Kaydı bulunmamak,
· Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel / bedensel engeli veya sağlık problemi/kronik rahatsızlığı bulunmamak,
· Daha önce çalıştığı işyerlerinden disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
· İzmit sınırları içerisinde ikamet etmek,
BAŞVURUDA EKLENECEK BELGELER:
Diploma veya mezuniyet belgesi
Adli Sicil Kaydı
İkametgâh
Mesleki Yeterlilik Belgesi
İş Tecrübelerini içeren fotoğraflı özgeçmiş
BEKAS iletişim:318 00 00 (Dahili:1438/1439/1440/1441)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.