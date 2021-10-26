İzmit Belediyesi geçici süreli lastikçi alacak

İzmit Belediyesi iştiraki BEKAŞ bünyesinde geçici süreli (5 ay 29 gün) istihdam edilmek üzere lastikçi alımı yapacak. Personel alımı için müracaatlar 28 Ekim Perşembe gününe kadar kariyer.izmit.bel.tr adresine online olarak yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak;

· 40 yaşını aşmamış olmak,

· En az ilköğretim mezunu olmak,

· Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış;

· Lastik sökme, takma, tamir işlerini yapabilecek,

· İşine gereken özeni ve dikkati gösterebilecek,

· Adli Sicil Kaydı bulunmamak,

· Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel / bedensel engeli veya sağlık problemi/kronik rahatsızlığı bulunmamak,

· Daha önce çalıştığı işyerlerinden disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

· İzmit sınırları içerisinde ikamet etmek,



BAŞVURUDA EKLENECEK BELGELER:



Diploma veya mezuniyet belgesi

Adli Sicil Kaydı

İkametgâh

Mesleki Yeterlilik Belgesi

İş Tecrübelerini içeren fotoğraflı özgeçmiş

BEKAS iletişim:318 00 00 (Dahili:1438/1439/1440/1441)