26 Eki 2021 - 10:18- Gündem G: 26 Eki 2021 - 10:21

Kocaeli Valiliği açıkladı! Kocaeli'de tam 45 kişi...

Kocaeli Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen denetimlerde zorunlu karantinada bulunması gereken 45 kişi sokakta yakalandı.
Kocaeli Valiliği açıkladı! Kocaeli'de tam 45 kişi... mask

Kocaeli Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 36 kişiye idari işlem 9 kişiye de adli işlem yapıldı. Yürütülen denetimler kapsamında 17 bin 12 iş yeri, 9 bin 887 kez denetlendi. 1 iş yerine idari işlem yapıldı. Emniyet ve Jandarma birimlerince yapılan denetimlerde, toplam 50 bin 795 araç kontrol edilirken, 62 bin 484 şahıs sorgulandı. Oluşturulan Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 4 bin 583 kişinin ise talebi karşılandı. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 8 bin 890 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildi.
# sağlık, koronavirüs

26 Eki 2021 - 10:18 - Gündem

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