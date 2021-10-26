SEKA emeklisi koronaya yenildi

İzmit Cedit Mahallesi Eski Hastane Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi Bayram Ali Gülçiçek (91) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Bayram Ali Gülçiçek’in cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.