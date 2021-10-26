26 Eki 2021 - 13:37- Gündem G: 26 Eki 2021 - 13:42

SEKA emeklisi koronaya yenildi
SEKA emeklisi koronaya yenildi mask

İzmit Cedit Mahallesi Eski Hastane Sokak adresinde ikamet eden SEKA emeklisi Bayram Ali Gülçiçek (91) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Bayram Ali Gülçiçek’in cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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26 Eki 2021 - 13:37 - Gündem

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